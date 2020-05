Sapore di Mare, riapre Marechiaro lo stabilimento Balneare del film di Carlo Vanzina

Lo stabilimento balneare Marechiaro, legato al cult Sapore di mare riapre sabato prossimo. Il lido è stato la location del film diretto da Carlo Vanzina diventato un cult degli anni ottanta e torna completamente rinnovato e sotto una nuova gestione.

Isabella Ferrari nel cult Sapore di Mare

Mentre in Italia iniziano piano piano a riaprirsi i vari lidi rimasti chiusi fino a pochi giorni fa, sabato a a Forte dei Marmi torna lo storico stabilimento balneare Marechiaro. Il lido è stata la location di Sapore di mare, il film in cui Carlo Vanzina ha raccontato le vacanze, gli amori e le amicizie di un gruppo di ragazzi nella Versilia del 1964.

Il Marechiaro sarà gestito per la prima volta dal gruppo Blue Hotels. "Sono davvero orgoglioso di poter aprire l'estate 2020 con questa new entry - ha detto Nicola Risatti, presidente di Blu Hotels - il Bagno Marechiaro è il primo stabilimento balneare che entra a far parte del nostro Gruppo ed è per tutti noi un motivo di grande stimolo e di arricchimento". La ristorazione sarò gestita da Cristiano Tomei, che i telespettatori hanno conosciuto grazie a cooking show come La prova del cuoco e Masterchef Magazine.

In Sapore di mare, la commedia scritta e diretta da Carlo ed Enrico Vanzina e ambientata nella Forte dei Marmi negli anni '60, due fratelli napoletani, Paolo e Marina, fanno amicizia con un gruppo di ragazzi, capitanati dai due ricchi e viziati milanesi Felicino e Luca. Nel sequel, ambientato nell'estate del 1965, il gruppo della Capannina torna sulla spiaggia di Forte dei Marmi. Alcuni dei protagonisti dell'estate precedente non ci sono ma al gruppo si aggregano nuovi amici. Alcune cose non cambiano mai: Paolo è sempre più innamorato di Susan, Uberto vuole conquistare una donna ricca ma finisce per innamorarsi sul serio di Alina. Selvaggia tradisce Gianni con il nuovo arrivato Fulvio.