Sapore di mare: Jerry Calà e Marina Suma stavano insieme? La risposta di lei

Nel corso degli anni sono girate molte voci inerenti al set di Sapore di mare secondo le quali Marina Suma e Jerry Calà avrebbero avuto una relazione durante le riprese. L'attrice ha smentito tutto a molti anni di distanza, confermando però che Mara Venier era molto gelosa di lei.

La Suma nel film interpretava Marina Pinardi, una bellissima ragazza che era innamorata di Luca Carraro, interpretato da Jerry Calà. Durante una puntata di Vieni da me, un programma condotto da Caterina Balivo, l'attrice ha voluto fare chiarezza sull'argomento: "La gente alla fine dice sempre quello che vuole."

"In quegli anni se ne parlava, è vero." Ha continuato l'attrice. "Posso assicurare però di non aver mai avuto una storia con lui. C'è stato un corteggiamento classico, ma nulla di che". All'epoca la Suma era fidanzata con Angelo Cannavacciulo, l'attore che recitava nei panni di Paolo Pinardi nel film diretto da Carlo Vanzina.

Il presunto flirt tra Jerry e l'attrice napoletana, a quanto pare, è ancora difficile da buttare giù per la Venier, che all'epoca era la compagna dell'attore. "Marina è rimasta un chiodo fisso di Mara... ha una gelosia retroattiva", ha rivelato Calà qualche anno fa durante un'intervista di DiPiù.

"Si è fissata con me, come se fossi stata io a creare problemi alla relazione ma in realtà è stato lui a corteggiarmi e tra di noi non è mai successo nulla anche perché all'epoca ero fidanzata", ha concluso la Marina Suma, parlando della presunta gelosia di Mara.