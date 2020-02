Sapore di mare 1 e 2, stasera su Cine34 i due film

Stasera su Cine34, dalle ore 21:10, andranno in onda Sapore di mare 1 e 2, due film dal sapore vacanziero ottimi per stemperare il clima di tensione che attanagli l'Italia per via del coronavirus.

Alle 21:10 sarà la volta di Sapore di mare, la commedia scritta e diretta da Carlo ed Enrico Vanzina e ambientata nella Forte dei Marmi del 1964.Paolo e Marina sono due fratelli di Napoli che sono in vacanza e fanno amicizia con un gruppo di ragazzi, capitanati dai due ricchi e viziati milanesi Felicino e Luca. Nel gruppo di giovani nasceranno amori, avventure ed amicizie...

Virna Lisi nel film Sapore di Mare

A seguire Sapore di mare 2 - un anno dopo, ambientato nell'estate del 1965, un anno dopo Sapore di Mare. Il cosiddetto gruppo della Capannina torna sulla spiaggia di Forte dei Marmi. Alcuni dei protagonisti dell'estate precedente non ci sono ma al gruppo si aggregano nuovi amici. Alcune cose non cambiano mai: Paolo è sempre più innamorato di Susan, Uberto vuole conquistare una donna ricca ma finisce per innamorarsi sul serio di Alina. Selvaggia tradisce Gianni con il nuovo arrivato Fulvio. Nel finale il film va avanti di diciotto anni, Susan e Paolo si sono sposati mentre il matrimonio tra Alina ed Uberto è in crisi. Gianni e Selvaggia si ritrovano liberi e disponibili. Tea si gode la sua eredità e si riconnette con Fulvio. Il figlio di Maurizio e Reginella ha preso decisamente dal padre e corteggia le figlie dei marchesini Pucci.

Sapore di mare 2 - un anno dopo è uscito nel 1983 subito dopo il primo capitolo, diretto da Bruno Cortini e interpretato da Gianni Ansaldi, Massimo Ciavarro, Isabella Ferrari, la compianta Karina Huff, Pascale Reynaud, Mauro Di Francesco, Eleonora Giorgi, Gino Paoli, Francesca Ventura e Annabella Schiavone.