Saoirse Ronan e Sam Rockwell: svelati titolo e prima immagine del murder mistery che li vede protagonisti

Finalmente il misterioso murder mistery thriller di Tom George con Saoirse Ronan e Sam Rockwell ha un titolo e una prima foto che mostra i due protagonisti in azione.

Searchlight Pictures ha svelato il titolo del film, See How They Run, e il cast al completo. La prima immagine diffusa via social mostra Sam Rockwell e Saoirse Ronan, rispettivamente, nei ruoli dell'Ispettore Stoppard e dell'Agente Stalker.

Nel cast di See How They Run troviamo, inoltrem David Oyelowo, Adrien Brody, Ruth Wilson, Harris Dickinson, Sian Clifford, Jacob Fortune-Lloyd, Shirley Henderson, Reece Shearsmith, Paul Chahidi, Pearl Chanda, Charlie Cooper e Pippa Bennett-Warner. See How They Run è diretto da Tom George con una sceneggiatura di Mark Chappell.

Il murder mistery è ambientato a Londra, nel West End degli anni '50, dove uno spettacolo di successo sta per diventare un film quando un membro centrale della crew viene assassinato. Quando il disilluso Ispettore Stoppard e la volonterosa, ma inesperta Agente Stalker vengono chiamati a investigare, si ritrovano al centro di un intricato enigma immerso nel mondo del teatro underground e pieno di pericoli.

"Fare il mio film di debutto con una compagnia come Searchlight e questo incredibile cast è stato un sogno", ha dichiarato Tom George a Variety. "Sono così entusiasta di portare sullo schermo questo elettrizzante murder mistery. Farlo con la compagnia responsabile di brillanti film corali come Jojo Rabbit, Birdman e The Grand Budapest Hotel è stata davvero la scelta perfetta".

