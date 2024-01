Saoirse Ronan si svegliava alle 4 per far partorire agnelli e prepararsi al ruolo in The Outrun

Saoirse Ronan è la protagonista di The Outrun e si è preparata meticolosamente per il ruolo.

A soli 29 anni Saoirse Ronan ha già collezionato molteplici esperienze come attrice e il suo ultimo lavoro in uscita nel 2024 non si è rivelato certamente una passeggiata. Ronan sarà protagonista di The Outrun diretto da Nora Fingscheidt e basato sul memoir di Amy Liptrot.

Nel film, Saoirse Ronan interpreta Rona, una giovane donna appena uscita dal rehab che rientra a casa, nelle isole Orcadi in Scozia, a distanza di dieci anni dall'ultima volta.

Una preparazione meticolosa

L'attrice irlandese ha raccontato di aver affrontato temperature rigide e sveglie alle 4.30 del mattino per contribuire a far nascere sette agnelli in una fattoria scozzese per il suo ultimo ruolo:"Ho fatto nascere sette agnelli, è stato parecchio terrificante. Non sapevo se avessi o meno ucciso l'agnello tirandolo fuori".

Saoirse Ronan ha spiegato il metodo utilizzato:"Devi strofinarli davvero in modo aggressivo per far passare loro l'aria attraverso. Se non lo fai, moriranno. La stagione dell'agnellatura avviene in un determinato periodo dell'anno. Nelle Orcadi è intorno aprile. Arrivavamo alla fattoria intorno alle 4.30 del mattino. L'abbiamo fatto per circa tre o quattro giorni. Sapevo quale pecora stava per partorire nell'ora successiva. Dovevi individuare la pecora in un recinto di forse 40 pecore e affrontarla, cosa davvero difficile. Sono molto forti e non vogliono essere catturate. Mettevo la mia gamba sulla pecora e mi assicuravo che fosse calma, poi tiravo fuori il suo agnello".

Nel 2023, Saoirse Ronan ha partecipato da co-protagonista al film Il nemico di Garth Davis, accanto alla star di Aftersun e Il gladiatore 2 Paul Mescal.