Blitz, Saoirse Ronan nelle prime immagini del nuovo film di Steve McQueen

Apple ha pubblicato in anteprima le prime immagini di Blitz, l'atteso dramma storico sulla Seconda Guerra Mondiale diretto da Steve McQueen. Insieme alle foto è stato reso noto che il film avrà la sua prima mondiale all'apertura del BFI London Film Festival che inizierà il prossimo 9 ottobre.

Le immagini mostrano Rita, interpretata da Saoirse Ronan, e George, interpretato da Elliott Heffernan. Si tratta delle prime foto che provengono dal set di Blitz del regista britannico, reduce dal documentario Occupied City uscito nel 2023.

Londra durante la guerra

Blitz racconta la storia di un gruppo di londinesi durante i bombardamenti aerei della città durante il secondo conflitto mondiale. McQueen si occupa della scrittura, della regia e della produzione del film, il primo lungometraggio dai tempi di Widows - Eredità criminale, uscito nel 2018. Da quel momento in poi, Steve McQueen si è dedicato alla tv.

Nel 2020 ha lavorato alla serie antologica Small Axe, che racconta la storia degli immigrati delle Indie Occidentali a Londra dagli anni '60 agli anni '80. Successivamente, McQueen ha diretto anche la serie documentaristica del 2021 Uprising per la BBC, sulle conseguenze di vari eventi nel Regno Unito nel 1981 che definirono i rapporti razziali all'interno della nazione.

Nel cast di Blitz di Steve McQueen, oltre a Saoirse Ronan ed Elliott Heffernan, anche Paul Weller, Harris Dickinson, Stephen Graham, Erin Kellyman, Kathy Burke e Benjamin Clementine. Saoirse Ronan è stata candidata al premio Oscar per quattro volte nel corso della sua carriera: per Espiazione come miglior attrice non protagonista e per la categoria da miglior attrice protagonista grazie alle performance nei film Brooklyn, Lady Bird e Piccole donne, gli ultimi due diretti dalla regista di Barbie Greta Gerwig. Nel 2024, Ronan è apparsa nel film The Outrun, presentato al Festival di Berlino e al Sundance.