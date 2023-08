Saoirse Ronan: 'Ho capito che Paul Mescal sarebbe stato una star grazie a uno spot delle salsicce'

Saoirse Ronan ha rivelato il divertente momento in cui si è resa conto che Paul Mescal sarebbe diventato una star.

L'attrice, ha recitato accanto al collega in Foe, ha infatti rivelato un divertente aneddoto durante un'inrtervista rilasciata al magazine Harper's Bazaar.

La rivelazione con uno spot

Rispondendo alle domande della rivista, Saoirse Ronan ha dichiarato: "La prima volta che ho visto recitare Paul è stata in uno spot per le salsicce Denny in Irlanda".

L'attrice ha aggiunto: "Mi ucciderà per averne parlato ma, non sto davvero scherzando, quella è stata la prima volta in cui ho pensato: 'Oh, chi è quel tizio? Lui è davvero bravo'".

Paul Mescal, alcuni anni fa, aveva parlato di quel lavoro spiegando: "Avevo studiato per tre anni alla scuola d'arte drammatica, e l'ho affrontato seriamente. Ho pensato che avevo amato l'impegno e poi ero povero. Il mio agente aveva detto: 'Non so come affronterai questo, ma abbiamo uno spot di salsicce in cui potresti recitare'. Ho pensato: 'Assolutamente. Ho bisogno di pagare l'affitto'".

Paul aveva ammesso che aveva mangiato il cibo sul set, anche se gli avevano consigliato di sputare al termine di ogni ciak: "Mi sembrava maleducato. Ma ho imparato la mia lezione e ora so che è meglio farlo piuttosto che mangiare 15 salsicce in una mattina. Si è trattato di un'esperienza".