Barbie, Saoirse Ronan svela i dettagli del suo cameo cancellato

In una recente intervista la star di Ladybird Saoirse Ronan ha raccontato i dettagli del mancato cameo nel film di successo di Greta Gerwig, Barbie. Variety ha chiesto all'attrice se fosse a conoscenza del personaggio che avrebbe dovuto interpretare una Barbie strana, che avrebbe potuto parlare con se stessa e con il suo cane, lavorando al fianco di Kate McKinnon.

Lady Bird: una foto della protagonista Saoirse Ronan

"Sarei stata sicuramente una Barbie strana. Non so come prenderla, sarei stata con Kate McKinnon, quindi sarebbe stato bello. Avevo una scena ma non ho mai avuto l'opportunità di farla, e non è finita nel film... Non riesco nemmeno a ricordare ora, ma era strano. Penso che sarei stata quella ragazza strana che parlava da sola e aveva sempre il suo cane con sé, parlava sempre al cane e non guardava mai nessuno".

Ronan diretta da Gerwig

Nei primi due film da regista di Greta Gerwig, Saoirse Ronan ha interpretato i due ruoli principali: la giovane protagonista Christine 'Lady Bird' McPherson in Lady Bird, opera prima della regista, e Josephine March nel classico Piccole donne, al fianco di Emma Watson, Florence Pugh e Eliza Scanlen.

Barbie di Greta Gerwig è la storia della celebre bambola Mattel che un giorno a Barbie Land scopre di non essere perfetta come credeva. Sarà costretta a partire per il mondo degli esseri umani per ritrovare la felicità perduta. Nel cast, oltre a Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni dei protagonisti, anche America Ferrera, Simu Liu, Kingsley Ben-Adir, Scott Evans, Kate McKinnon e Ariana Greenblatt.