Saoirse Ronan in Blitz, nuovo film di Steve McQueen sulla Seconda Guerra Mondiale

Saoirse Ronan collaborerà per la prima volta con l'inglese Steve McQueen in Blitz, epico period ambientato a Londra in piena Seconda Guerra Mondiale.

Saoirse Ronan sarà la protagonista di Blitz, epico film di Steve McQueen incentrato sulla Seconda Guerra Mondiale che sarà prodotto da Apple TV+.

Annunciato per la prima volta a novembre, il progetto racconta la storia di un gruppo di abitanti di Londra durante i bombardamenti aerei sulla capitale inglese durante la Seconda Guerra Mondiale.

Locandina di Saoirse Ronan

Steve McQueen scriverà, dirigerà e produrrà il film , le cui riprese dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno.

Non è stato ancora reso noto il ruolo dell'irlandese Saoirse Ronan, che si troverà a collaborare con McQueen. Al suo fianco ci sarà un attore esordiente il cui nome non è ancora stato reso noto.

Lady Bird: Saoirse Ronan e i (veri) brufoli del suo personaggio, una scelta precisa

Blitz segna una reunion per McQueen e New Regency, che in precedenza hanno collaborato al film premio Oscar 12 anni schiavo e a Widows - Eredità criminale". Il nuovo film è basato su un'idea originale di McQueen ed è stato sviluppato attraverso l'accordo globale pluriennale del regista con New Regenqcy, firmato nel 2017. Blitz segna la prima regia di un lungometraggio per Steve McQueen da Widows.

Di recente il regista ha realizzato il documentario Occupied City, che racconta Amsterdam durate la Seconda Guerra Mondiale.