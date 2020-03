La Santa Messa di Papa Francesco in onda ogni giorno su Rai1 per essere vicino ai fedeli

Rai1 per venire incontro alle esigenze dei fedeli che non possono frequentare la Chiesa a causa del Coronavirus trasmetterà ogni giorno la Santa Messa di Papa Francesco.

Ogni giorni su Rai1, dalle 7:00 alle 7:35, andrà in onda la Santa Messa officiata da Papa Francesco per avvicinarsi ai federali che soffrono per il Coronavirus.

L'emergenza sanitaria ha costretto le Chiese a chiudere per evitare gli assembramenti e il diffondersi dell'epidemia. Sappiamo che per venire incontro alle richieste dei fedeli molti parroci trasmettono la Messa in streaming o in altri modi più creativi. Rai1 per avvicinarsi alle esigenze dei fedeli, manderà in onda ogni giorno, a partire dalle sette di mattina la Santa Messa celebrata da Papa Francesco. La diretta sarà trasmessa dalla cappella della Residenza Santa Maria.

La decisione è stata presa anche su richiesta di Sua Santità che è rimasto impressionato dai dati di ascolto dell'ultimo Rosario trasmesso dagli schermi di TV2000. Il Pontefice si è convinto che in questo momento di difficoltà i fedeli abbiano bisogno di sentire da vicino la presenza di Dio e del suo rappresentante sulla terra.