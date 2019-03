Santa Clarita Diet 3, su Netflix in streaming da oggi!

Da oggi 29 marzo arriva Santa Clarita Diet su Netflix: disponibile in streaming la terza stagione della serie tv cannibale con Drew Barrymore!

Santa Clarita Diet: un'immagine di Drew Barrymore

Manca poco ad aprile, ma negli ultimi giorni di marzo il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi è la terza stagione di Santa Clarita Diet, la serie con Drew Barrymore nei panni di una... cannibale.

La serie è stata creata da Victor Fresco e racconta la storia di Joel (Timothy Olyphant) e Sheila (Drew Barrymore), marito e moglie e agenti immobiliari che conducono una vita vagamente insoddisfacente nel sobborgo di Santa Clarita a Los Angeles con la loro figlia adolescente Abby (Liv Hewson). Questo fino a quando Sheila attraversa un drastico cambiamento, portando tutta la famiglia lungo una percorso di morte e distruzione... in senso buono!

Nel febbraio del 2017, la pubblicità di Santa Clarita Diet ha creato un caso: Netflix ha diffuso nelle città tedesche alcuni poster in cui un dito mozzato assumeva le sembianze di un currywurst, un famoso piatto della Germania. Il German Advertising Council ha ricevuto diverse segnalazioni, soprattutto da genitori preoccupati per i loro figli, quindi si è dovuto rivolgere al gigante streaming, che ha deciso in seguito di ritirare tutte le locandine promozionali. Sia la prima, sia la seconda stagione, sono state generalmente apprezzate dalla critica, con circa il 75-80% di recensioni positive su RottenTomatoes.

Santa Clarita Diet 3 è solo una delle tante novità in catalogo a marzo su Netflix che questo mese ha messo a disposizione degli utenti tante saghe memorabili e cult anni '80.