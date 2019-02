Sanremo: quando Freddie Mercury si ribellò alle regole del Festival!

Nel 1984 i Queen sono stati ospiti al Festival di Sanremo e Freddie Mercury si è reso protagonista di un gesto molto polemico per ribellarsi alle imposizioni fatte dagli organizzatori dell'evento all'epoca: boicottare il playback.

La prima serata di Sanremo 2019, tra le varie gag, ha visto quella con protagonisti Virginia Raffaele e Pierfrancesco Favino nei panni di Mary Poppins e Freddie Mercury, per omaggiare alcuni tra i musical dell'anno, tra cui proprio Bohemian Rhapsody. Ma il rapporto dei Queen con Sanremo non è solo fondato su omaggi e citazioni. Nel 1984, infatti, la band inglese è stata invitata all'Ariston e avrebbe dovuto cantare una delle hit più celebri, Radio Ga Ga. Gli organizzatori, però, hanno imposto a Freddie Mercury e compagni l'utilizzo del playback per la loro performance. Il leader della band, durante la serata, ha mostrato platealmente il suo disappunto, cantando per diverse frasi senza microfono vicino alla bocca - a voler dimostrare che lo spettacolo che il pubblico stava vedendo era fasullo.

Il 2018 è stato un ennesimo momento d'oro per i Queen, grazie all'enorme successo di Bohemian Rhapsody, che è diventato il biopic musicale che ha incassato di più nella storia, nonché il film che ha guadagnato di più ai botteghini italiani nell'anno passato. Il 28 marzo Bohemian Rhapsody arriverà in DVD e Blu-ray, così da poter rivedere sugli schermi di casa Rami Malek nei panni di Mercury, la cui performance - probabilmente - gli varrà il suo primo Oscar in carriera. Il Festival di Sanremo 2019 continuerà fino alla serata di sabato 9 febbraio, quando verrà annunciato il vincitore della kermesse musicale più importante d'Italia. Gli ascolti di questa edizione, diretta da Claudio Baglioni, sono lievemente in calo rispetto all'anno scorso, ma comunque stabili intorno al 45-49% di share.

Leggi anche: Bohemian Rhapsody: tutti gli errori e le inesattezze nel film su Freddie Mercury