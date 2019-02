Sanremo 2019: Pierfrancesco Favino porta Bohemian Rhapsody sul palco dell'Ariston

Marica Lancellotti

La prima serata del Festival di Sanremo 2019 sarà pure stata troppo lunga (e un po' sottotono) ma ha anche regalato alcuni momenti divertenti. No, non stiamo parlando di Patty Pravo spazientita per i problemi tecnici, ma del duetto a suon di musical tra Virginia Raffaele e Pierfrancesco Favino. Tema: sketch sulle note del musical dell'anno, ma nell'indecisione tra Il ritorno di Mary Poppins e Bohemian Rhapsody perchè allora non portarli entrambi?

Leggi anche: Sanremo 2019: tutti gli ospiti italiani ed internazionali

La presenza di Pierfrancesco Favino (che nel 2018 era stato sul palco dell'Ariston come co-conduttore) era cosa nota da giorni ma nessuno avrebbe mai immaginato di vederlo, con tanto di eccentrico giubbotto giallo, cantare e muoversi sulle note dei più grandi successi dei Queen come Freddie Mercury. Accompagnato da una Virginia Raffaele - sempre splendida quando viene lasciata libera di seguire la propria vena comica - che si è calata nei panni, con tanto di cappotto e cappellino, di Mary Poppins. A fare da sfondo al mash-up con le canzoni celebri dei due film un coro di suore, diretto riferimento a Sister Act - una svitata in abito da suora.

Sicuramente più apprezzato il momento medley con la Raffaele della buffa cover di Ci son due coccodrilli, in cui Favino si è poi esibito accompagnato dal padrone di casa Claudio Baglioni. Ed è inutile dire che, al di là di chi ha apprezzato il Favino - Mercury tanto da rimpiangere la presenza fissa dell'attore romano sul palco dell'Ariston, e chi ha criticato la "pausa - musical" trovandola troppo datata, sui social si è già scatenato il voto a un confronto impossibile: meglio Favino o Rami Malek, protagonista del vero Bohemian Rhapsody, nei panni del cantante dei Queen? L'ultima parola ce l'ha avuta, ancora una volta, l'account satirico Spinoza.