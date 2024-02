Sanremo 2024, Fiorello, Amadues e il ballo del Qua Qua con John Travolta: 'Terrificante'

Il momento più imbarazzante della seconda serata del Festival di Sanremo è stata la gag organizzata da Fiorello e Amadeus con John Travolta. L'attore, uno degli ospiti internazionali della kermesse canora, è stato 'costretto' ad esibirsi con il conduttore e Fiorello sulle note del Ballo del Qua Qua, presentato da Fiorello come un'icona nazionale, secondo solo all'Inno di Mameli. Schiacciati dalle critiche, lo showman ha ammesso che la gag con John Travolta è stata fallimentare.

John Travolta a Sanremo: Le critiche dai social

Quando fu annunciato l'arrivo di John Travolta a Sanremo, tutti ipotizzarono che l'attore, che negli anni settanta ci ha insegnato cos'era La febbre del sabato sera, sul palco dell'Ariston avrebbe mostrato le sue qualità di ballerino, magari accennando a qualche passo con Lorella Cuccarini, presente a Sanremo come co-conduttrice della serata delle cover.

Purtroppo è andata molto peggio delle più nere previsioni: Amadeus e Fiorello sono riusciti a superare le aspettative negative, trattando John Travolta come un comico di terz'ordine, imponendogli un imbarazzante ballo del Qua Qua. Le critiche arrivate dai social hanno colpito Fiorello, che ne ha parlato nel corso di Viva Rai2... Viva Sanremo con Amadeus.

La risposta di Fiorello e Amadeus

Fiorello, nell'ormai celebre Aristonello con Amadeus al suo fianco, ha ammesso che la gag è stata "tremenda". "Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana - ha detto lo showman ad Amadeus - Tu non lo sai, perché tu non c'eri, tu sei impegnato a dire 'Codice 01'. Mentre lui dice 'Codice 01', Tu sei là e io mi prendo gli insulti. Ti sei reso conto?"

"Ma era una cosa carina, divertente", ha replicato Amadeus, forse credendo veramente che il pubblico e l'attore si fossero divertiti a vedere un'icona del cinema scimmiottare il ballo di Romina Power.

"Io mentre la facevo, avevo già previsto tutto", ha ammesso Fiorello. "Pensavo già 'Qui è la fine delle nostre carriere'. Quella di Travolta sicuro, ma soprattutto la nostra, perché la gente dice che siamo stati noi", ha continuato ad ironizzare il coc-copnduttore della serata finale del festival.

Fiorello ha spiegato come è nata l'idea di far ballare a John Travolta il Qua Qua Dance: "Noi volevamo fare una cosa ironica, ma io già quando sono andato nel camerino ho capito l'antifona. Ho chiesto a John Travolta se volesse fare la Qua Qua dance e lui mi ha chiesto: 'Cos'è?'".

"Gli ho spiegato che è una cosa ironica: 'Tu fai sempre cose fighe e noi ti facciamo fare una str.nzata'. E lui non è che abbia detto di no, ha detto sì. È nata così, ma leggo di gente che come se avessimo ammazzato qualcuno, con tutto il rispetto ancora non ci siamo. Era una gag venuta male, ci sta", ha concluso Fiorello, cercando di porre rimedio al flop.

La reazione dei Vip

Subito dopo, Fiorello ha letto alcuni messaggi che gli sono arrivati da personaggi del mondo dello spettacolo. Nunzia De Girolamo gli ha detto che ha fatto bene ad ironizzare perché la gag è stata una vera cac.ta. Selvaggia Lucarelli ha precisato che il balletto è stato veramente pessimo "una ca.atissima".

Gigi D'Alessio, che durante Viva Rai 2 aveva cantato sulle strisce pedonali di Roma, gli ha scritto: "Con Travolta mi avete tolto il primato delle strisce pedonali".