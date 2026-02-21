Sanremo, Carlo Conti apre al ritorno: “Di doman non c’è certezza”

Alla vigilia del Festival di Sanremo, cresce l'attesa per il ritorno della kermesse musicale più seguita d'Italia che si terrà dal 24 al 28 febbraio e il conduttore e direttore artistico Carlo Conti, ospite di Cinque minuti di Bruno Vespa, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno riacceso il dibattito sul suo possibile futuro alla guida del Festival, aprendo alla possibilità di una nuova conduzione anche nelle prossime edizioni.

Il tema delle donne vincitrici: la replica di Conti

Durante la conversazione, Vespa ha sottolineato come negli ultimi dieci anni solo una donna abbia vinto il Festival, ovvero Angelina Mango. Una riflessione a cui Conti ha risposto con ottimismo: "Speriamo davvero di andare controtendenza. L'anno scorso c'era una meravigliosa Giorgia che però non è riuscita a conquistare il podio". Il conduttore ha poi spostato l'attenzione sull'impatto post-Festival: "Ma, come sempre accade a Sanremo, quello che conta davvero è ciò che succede nelle settimane successive", riferendosi al riscontro del pubblico tra streaming e vendite di dischi.

Carlo Conti a Cinque minuti: apertura sul futuro a Sanremo

Nonostante l'idea di prendersi una pausa, Conti - che ieri ha smentito la presenza di Giorgia Meloni all'Ariston- ha lasciato uno spiraglio aperto a un futuro ritorno: "Quello che mi fa piacere è che tutti mi invitano a restare: i discografici, l'azienda, i cantanti, gli addetti ai lavori. Però credo che sia corretto da parte mia divertirmi a fare questo ultimo Festival. Poi, come dico sempre, nella vita non si può mai sapere, come diceva un mio grande illustre concittadino 'di doman non c'è certezza'. Nel frattempo, 'chi vuol esser lieto, sia'. Però una cosa è certa: dopo questi due anni mi fermo un attimo"

Sanremo 2025: Giorgia in un'immagine

Il direttore artistico ha anche ricordato l'alternanza degli ultimi anni alla guida della manifestazione: "Negli ultimi 12 anni ci siamo alternati solo in tre direttori artistici: io per cinque edizioni, Claudio Baglioni per due, Amadeus per cinque. Abbiamo dato la nostra impronta, in un crescendo continuo. Credo che sia giusto lasciare spazio ad altri".

Sanremo 2026: date, location e anticipazioni

La manifestazione si svolgerà come da tradizione al Teatro Ariston, nella città di Sanremo, con cinque serate consecutive in onda dal 24 al 28 febbraio. Il format resterà quello classico: gara dei Big (che quest'anno saranno trenta), nuove proposte, co-conduttori e super ospiti. Intanto continuano ad arrivare indiscrezioni sul cast: nelle ultime ore Morgan ha annunciato che non duetterà con Chiello, mentre lo stesso Carlo Conti ha ufficializzato il ritorno sul palco dell'Ariston di Bianca Balti.