Giorgia Meloni a Sanremo 2026? "Fake!": la smentita di Carlo Conti

Nelle ultime ore una voce insistente aveva iniziato a circolare sul conto del prossimo Festival di Sanremo: la possibile presenza della premier Giorgia Meloni tra il pubblico del Teatro Ariston. L'indiscrezione aveva subito acceso il dibattito, mescolando politica e spettacolo in vista della nuova edizione della kermesse canora. A spegnere ogni polemica, però, è arrivata una smentita netta da parte del direttore artistico e conduttore Carlo Conti.

L'indiscrezione sulla presenza della premier

A lanciare l'ipotesi era stato il quotidiano La Stampa, secondo cui la partecipazione di Meloni alla prima serata del Festival, prevista per martedì 24 febbraio, sarebbe stata concreta. Il retroscena raccontava di un invito informale e riservato rivolto direttamente da Conti alla presidente del Consiglio, che avrebbe potuto seguire lo show dalla platea del Teatro Ariston, magari seduta in prima fila accanto alla figlia Ginevra.

Secondo la ricostruzione, nello staff della leader di Fratelli d'Italia si sarebbero valutati pro e contro dell'eventuale partecipazione, anche alla luce del clima politico e dell'avvicinarsi del referendum sulla giustizia previsto per marzo. Una presenza che, se confermata, sarebbe stata storica: mai prima d'ora un presidente del Consiglio aveva assistito al Festival in platea.

Irina Shayk co-conduttrice a Sanremo 2026

La smentita social di Carlo Conti

A fermare le speculazioni è stato lo stesso Conti con un post pubblicato su Instagram. Il conduttore ha condiviso lo screenshot di uno degli articoli circolati online, su cui campeggiava il titolo: "Perché Giorgia Meloni potrebbe seguire il Festival di Sanremo dalla prima fila dell'Ariston". Sopra l'immagine, in rosso, una scritta inequivocabile: "Fake".

Nel testo del post, Conti è stato ancora più diretto: "Questa è troppo grossa, rasenta la fantascienza", ha scritto, smentendo senza lasciare spazio a dubbi qualsiasi invito o trattativa. Una presa di posizione chiara che chiude definitivamente il caso e archivia l'ipotesi della presenza della premier al Festival 2026.

Il Festival 2026: date e attesa

Archiviata la polemica, l'attenzione torna sul Festival stesso, che si prepara a una nuova edizione molto attesa. La manifestazione si svolgerà come da tradizione al Teatro Ariston di Sanremo, con cinque serate consecutive in onda dal 24 al 28 febbraio, mantenendo il format classico tra gara dei Big che quest'anno saranno trenta, nuove proposte, co-conduttori, super ospiti e momenti di spettacolo.