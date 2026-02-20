Sanremo 2026, Morgan si ritira dal duetto con Chiello: ecco cosa farà

A pochi giorni dall'inizio del 76° Festival di Sanremo, arriva una notizia che spiazza il pubblico: Morgan non si esibirà con Chiello sul palco del Teatro Ariston durante la serata dedicata ai duetti e alle cover, prevista per venerdì 27 febbraio. L'annuncio è arrivato pochi minuti fa tramite una nota ufficiale dell'ufficio stampa del frontman dei Bluvertigo, il musicista, comunque non abbandonerà il progetto, ma ricoprirà un ruolo diverso da quello previsto inizialmente.

Il comunicato ufficiale

Nella nota dell'Ufficio Stampa dell'artista milanese si legge: "Si comunica che Morgan non sarà presente sul palco con Chiello venerdì 27 febbraio, durante la serata del 76° Festival di Sanremo dedicata alle cover. Durante la performance, Chiello sarà accompagnato sul palco da Saverio Cigarini al pianoforte."

Le parole di Morgan: "Il mio contributo sarà tecnico"

Subito dopo la diffusione della nota, lo stesso Marco Castoldi è intervenuto sui suoi profili social per spiegare personalmente i motivi dietro questa decisione, legati alla natura del brano scelto: il capolavoro di Luigi Tenco, "Mi sono innamorato di te". "La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico", ha dichiarato Morgan.

Chiello

"Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto - un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un'unica voce, di un'unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello." Secondo indiscrezioni, dopo le prove Morgan avrebbe ritenuto la sua presenza scenica "troppo ingombrante" per un brano così delicato, preferendo supportare il giovane artista nella cura dell'arrangiamento e della direzione tecnica.

Il ritorno (mancato) e i duetti più attesi di venerdì 27 febbraio

L'assenza fisica di Morgan pesa molto sul piano mediatico: il cantautore manca dal palco dell'Ariston dal 2020, l'anno della celebre lite con Bugo che portò alla loro squalifica. Questo doveva essere il suo grande ritorno davanti alle telecamere di Rai 1, che ora avverrà solo "dietro le quinte".

Nonostante questo forfait, la serata di venerdì 27 febbraio resta una delle più attese, con i duetti annunciati da Carlo Conti alcune settimane fa che promettono scintille. Ecco i più attesi secondo i bookmaker e il pubblico social: