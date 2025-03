I Maneskin si riuniscono a Fregene, proprio mentre Damiano David, negli USA, presenta l'album da solista

A chi chiede nuova musica insieme, i Maneskin hanno risposto con una reunion. Non c'entrano però i palchi e le classifiche discografiche, ma una tranquilla giornata al mare, a Fregene. Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono stati fotografati, insieme alle relative fidanzate, sul litorale romano durante un pranzo. Grande assente: Damiano David.

I Maneskin si ritrovano a Roma, ma il frontman resta negli USA

Sanremo 2023: i Maneskin, ospiti della terza serata, sul palco dell'Ariston

L'addio ufficiale non è mai arrivato, ma certo a volte non c'è bisogno di tante parole. I fatti sono questi: mentre la bassista, il chitarrista e il batterista dei Maneskin si incontravano vicino Roma per un pranzo tra amici, il frontman (ormai ex?) stava presentando il suo primo album da solista. A Los Angeles, però.

Nelle scorse ore infatti, al El Rey Theatre di Los Angeles, è andata in scena la "seconda puntata" di An evening with Damiano David, quello che ormai potrebbe diventare un format per il cantante.

A qualche giorno dall'annuncio ufficiale, Damiano ha presentato agli spettatori presenti il suo nuovo disco, una raccolta di 14 canzoni in uscita in tutto il mondo il prossimo 16 maggio.

Tra gli invitati in teatro non c'erano evidentemente Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, che hanno preferito invece incontrarsi "vicino casa", tra risate e chiacchiere sulla spiaggia, come testimoniano gli scatti di CHI.

Un segnale che i fan dei Maneskin possono quindi interpreatare come l'allontanamento definitivo della band? Lo scorso 28 febbraio, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, era stato proprio Damiano a chiarire che: "Non ci siamo sciolti, stiamo solo facendo un Erasmus. Dopo tanti anni, sono arrivato al punto in cui avevo la necessità di esprimere un lato diverso di me, un lato che avevo tenuto io stesso nascosto". Quei tempi sembrano però ormai lontanissimi.