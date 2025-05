Damiano David, nostalgia dei Maneskin? "Quando tornerò alla band...": l'intervista che fa sognare i fan

Damiano David si racconta senza filtri, spaziando tra confessioni intime e un ritorno che fa sperare i fan. A Roma il cantante ha presentato Funny Little Fears, il suo primo disco da solista in uscita il 16 maggio, rivelando non solo i retroscena del progetto ma anche il suo legame mai interrotto con i Måneskin, che potrebbero presto ritrovarsi sul palco insieme.

Il primo album di Damiano David è un "diario emotivo"

"Questo album è stato una seduta di psicoanalisi dove affronto le mie paure e mi mostro in una maniera diversa". Così esordisce Damiano David, ex frontman dei Måneskin nell'intervista di lancio del suo primo disco da solista. Quattordici tracce nate da un anno difficile, attraversato da dubbi, insicurezze e solitudine: "Mi sentivo sbagliato e triste ed è stato difficile capire l'origine di questa insoddisfazione", ammette. Ma poi spiega: "Questo album mi ha offerto l'opportunità di trasformare queste paure in qualcosa di positivo, permettendomi di creare musica e, una volta pubblicata, di connettermi con gli altri".

Il singolo Zombie Lady accompagna l'uscita dell'album, che è lontano dal sound rock che lo ha reso celebre con i Måneskin. Qui non c'è rabbia, ma introspezione. E i suoni sono più morbidi, attraversati da influenze anni '50. "Potrebbe essere spiazzante? Non è un problema che mi sono posto. Sono due cose diverse e ugualmente reali che fanno parte di me. Non credo che uno cancelli l'altro", dice.

Lontano dai Maneskin, ma non per sempre

I Måneskin

Chi pensava a una rottura definitiva con la band può tirare un sospiro di sollievo. "Il suono della band, quando torneremo, sarà il suono della band maturato e cambiato grazie alle esperienze individuali", rassicura Damiano David. Che aggiunge una precisazione: "Però il suono appartiene alla band ed è anche per questo che il mio album suona diverso, non rubo a casa mia".

"Essere in quattro ci ha dato molta forza, ma questo percorso solista mi ha aiutato a trovare il mio potenziale completo. Quando tornerò alla band, sarò un artista migliore". A spingerlo verso questa trasformazione anche una nuova consapevolezza affettiva che nasce dalla relazione con Dove Cameron, che gli fa ammettere: "Le relazioni rappresentano il 90% della mia felicità. Sono profondamente innamorato".

Insomma, ora con la mente più libera e il cuore più saldo Damiano David è pronto a tornare: da solo, ma anche in quattro.