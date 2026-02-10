Sanremo 2026: Tiziano Ferro sarà super ospite della prima serata

Manca sempre meno all'inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo - dal 24 al 28 febbraio 2026 - e le notizie si rincorrono giorno dopo giorno. L'ultima la dà come sempre Carlo Conti dai suoi profili social ed è una vera e propria bomba: sarà Tiziano Ferro il super ospite della prima serata al Teatro Ariston.

Dopo le infinite polemiche e sulle voci di corridoio che si sono inseguite in queste settimane, ecco che arriva la scelta di affidare l'inizio della kermesse canora più attesa a un artista che con Sanremo ha costruito, nel tempo, un rapporto di continuità senza mai partecipare alla competizione.

Tiziano Ferro, il ritorno all'Ariston come ospite

Tiziano Ferro

Il ritorno di Tiziano Ferro sul palco di Sanremo arriva dopo una fase personale e professionale complessa per l'artista di Latina dall'immenso successo internazionale. Negli ultimi due anni, infatti, il cantautore ha attraversato prima la fine del matrimonio con Victor Allen (un momento molto delicato e turbolento, soprattutto per l'affidamento dei figli), ha poi cambiato manager ed etichetta discografica e infine ha avviato un percorso di ricostruzione personale che ha portato al nuovo album "Sono un grande", uscito nel 2025. Un disco che segna una ripartenza, anche dal punto di vista artistico.

Nei mesi scorsi si era parlato della possibilità di una sua partecipazione in gara, ipotesi che, secondo le indiscrezioni, Ferro avrebbe scelto di rifiutare. La formula dell'ospitata sembra più in linea con il suo modo di vivere il Festival: il cantante infatti non ha mai fatto parte dei big ma ha sempre vissuto la kermesse come spazio di esibizione e racconto, non come competizione.

Quello a Sanremo 2026 è un ritorno che arriva anche dopo problemi di salute importanti, come il polipo alle corde vocali affrontato durante il tour del 2023, portato avanti nonostante le difficoltà.

L'apertura di Tiziano Ferro in un Sanremo internazionale

Laura Pausini

La scelta di Tiziano Ferro per l'apertura di Sanremo 2026 ha anche un valore simbolico che guarda all'Italia e al mondo intero. Insieme a Laura Pausini (co-conduttrice di tutte le serate) rappresenta un modello di carriera che parte dall'Italia e si sviluppa all'estero, fino a raggiungere una dimensione internazionale stabile e fortunatissima.

Un percorso simile, anche se inverso, a quello vissuto da Can Yaman, anche lui ospite di questa edizione: l'attore turco è amatissimo in Italia e proprio nel nostro Paese ha trovato la fortuna diventando un'icona anche grazie al suo Sandokan.

L'apertura della kermesse sembra quindi voler mettere in scena un Festival aperto, capace di intrecciare storie diverse e di guardare oltre i confini nazionali, mantenendo però la musica al centro del racconto.

Sanremo 2026, cosa prevede la prima serata

Can Yaman in Sandokan

Già dalla prima serata il settantaseiesimo Festival di Sanremo entrerà subito nel vivo. Tutti i 30 cantanti in gara si esibiranno infatti già nella serata inaugurale, offrendo al pubblico un primo colpo d'occhio completo su quella che sarà la competizione. Accanto a Carlo Conti, il 24 febbraio ci sarà proprio Can Yaman nel ruolo di co-conduttore, per la gioia delle tante sue fan.

Accanto a lui, come già anticipato, è attesa Laura Pausini. L'idea è quella di partire senza giri a vuoto, con una scaletta serrata e un ritmo che accompagni lo spettatore fin dai primi minuti dentro il clima del Festival. Lo "sprint" di Carlo Conti non è nuovo e ne abbiamo avuto un assaggio nella scorsa edizione, d'altronde con le esibizioni complete di tutti i big non possiamo che aspettarci una prima serata adrenalinica.