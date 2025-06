Sanremo 2026 si sposta per le Olimpiadi invernali: ecco le nuove date del Festival

Sanremo 2026 non andrà in onda tra l'inizio e la metà di febbraio, ma sarà costretto a uno slittamento per via delle Olimpiadi invernali. La kermesse canora verrà trasmessa dal 24 al 28 febbraio su Rai 1, con la direzione artistica e la conduzione affidate a Carlo Conti per il secondo anno consecutivo.

Tra Sanremo e le Olimpiadi, febbraio sarà un mese di fuoco per la Rai

Sanremo 2025: Carlo Conti in una foto

A riportare la notizia per primo è stato Il Messaggero, ma il rumor circolava già da diverso tempo: con le Olimpiadi Milano-Cortina previste tra il 6 e il 22 febbraio 2026, e trasmesse sulle reti Rai, viale Mazzini non poteva certo permettersi un simile conflitto.

Per evitare emorragie di spettatori e perdite economiche, l'azienda del servizio pubblico ha dunque deciso di posticipare il Festival.

Già un anno fa era stata presa una decisione simile per evitare che la kermesse si sovrapponesse alle gare di Coppa Italia, trasmess in chiaro da Mediaset.

Manca ancora la nota stampa ufficiale della Rai, ma, a meno di colpi di scena, Sanremo verrà trasmesso da martedì 24, con finale prevista per per sabato 28 febbraio. C'erano già diverse ipotesi al vaglio, compresa la messa in onda a marzo, come successe nel 2021, quando la kermesse non fu rimandata, per via del Covid, ma venne trasmessa senza pubblico. Alla fine la soluzione migliore alla RAI deve essere sembrata far cominciare il Festival a due giorni dalla fine delle Olimpiadi.

A che punto è la trattativa tra RAI e Comune di Sanremo per i prossimi Festival?

Attesa dapprima per il 22 maggio, la sentenza del Consiglio di Stato su quanto deliberato dal Tar della Liguria è arrivata con qualche giorno di ritardo e con esito negativo per Rai e Comune di Sanremo.

Sono stati infatti respinti gli appelli delle due parti in causa contro la sentenza che, lo scorso anno, ha dichiarato illegittimo l'affidamento diretto alla Rai della manifestazione per il biennio 2024/ 2025.

Nonostante solo viale Mazzini abbia aderito alla manifestazione d'interesse per l'organizzazione del Festival dal 2026 al 2028, la trattativa tra il servizio pubblico e il Comune della cittadina ligure è ancora aperta.