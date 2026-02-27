Sanremo 2026, la scaletta completa della serata duetti e cover: orari, chi è Mister X?

La serata dedicata a cover e duetti di Sanremo 2026 comincerà con l'energia di Elettra Lamborghini e le Las Ketchup: ecco tutti gli artisti in ordine di uscita

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026 è quella dei duetti e cover, uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico. È stata diffusa la scaletta completa con gli orari di esibizione e l'ordine degli artisti sul palco dell'Ariston.

Tra i nomi è però comparso anche un enigmatico "Mister X". Un indizio che ha subito acceso la curiosità degli spettatori, pronti a scoprire chi si nasconde dietro l'ospite a sorpresa della serata.

Sanremo 2026: la scaletta con orari della quarta serata

Orario di inizio: 20:40

Fine prevista: 01:30

Big in gara: 30

Verdetto: Vincitore o vincitrice della serata 'Duetti e Cover'

La quarta serata del Festival, tradizionalmente dedicata ai duetti e alle cover, è sempre una delle più lunghe. E nel 2026 non farà eccezione, considerando anche il numero dei cantanti in gara: ben 30, ciascuno dei quali porterà con sè altri artisti come ospiti.

Carlo Conti non potrà perdere nessun minuto prezioso, ragion per cui anche il numero di co-conduttori e altri ospiti "extra-gara" è stato ridotto al minimo: solo due, oltre all'incognita di Mister X.

Al termine verrà stilata una classifica che stabilirà chi è il vincitore o la vincitrice della serata: ricordiamo però che quella dei duetti e delle cover è una gara a sè, che non influisce, almeno come punteggio, su quella principale.

20.40 - Ingresso di Carlo Conti e medley di Laura Pausini

20.49 - Carlo Conti apre il televoto

20.51 - Elettra Lamborghini con le Las Ketchup - Aserejé

20.57 - Eddie Brock con Fabrizio Moro - Portami via

21.08 - Ingresso Mister X, l'ospite a sorpresa

21.11 - Mara Sattei con Mecna - L'ultimo bacio

21.18 - Patty Pravo con Timofej Andrijashenko - Ti lascio una canzone

21.24 - Ingresso Bianca Balti

21.27 - Levante con Gaia - I maschi

21.33 - Malika Ayane con Claudio Santamaria - Mi sei scoppiato dentro il cuore

21.44 - Bambole di Pezza con Cristina D'Avena - Occhi di gatto

21.50 - Torna Mister X e presenta Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso - Su di noi

21.56 - Tommaso Paradiso con gli Stadio - L'ultima luna

22.02 - Michele Bravi con Fiorella Mannoia - Domani è un altro giorno

22.11 - Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band - Vita

22.17 - Ingresso di Bianca Balti

22.18 - Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas - Il mondo

22.26 - Torna Mister X e presenta Fulminacci con Francesca Fagnani - Parole parole

22.37 - LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo - Andamento lento

22.43 - Esibizione di Francesco Gabbani dal Suzuki Stage

22.49 - Conti e Mister X presentano Raf con i The Kolors - The riddle

23.00 - J-Ax con Ligera County Fam. - E la vita, la vita

23.08 - Ditonellapiaga con Tony Pitony - The lady is a tramp

23.17 - Enrico Nigiotti con Alfa - En e Xanax

23.23 - Ingresso Caterina Caselli

23.29 - Serena Brancale con Gregory Porter e Delia - Besame mucho

23.41 - Esibizione di Max Pezzali dalla Costa Toscana

23.47 - Sayf con Alex Britti e Mario Biondi - Hit the road Jack

23.53 - Francesco Renga con Giusy Ferreri - Ragazzo solo, ragazza sola

00.00 - Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma - Quello che le donne non dicono

00.06 - Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci - Baila morena

00.15 - Sal Da Vinci con Michele Zarrillo - Cinque giorni

00.21 - Fedez & Masini con Stjepan Hauser - Meravigliosa creatura

00.34 - Ermal Meta con Dardust - Golden hour

00.40 - Nayt con Joan Thiele - La canzone dell'amore perduto

00.46 - Ingresso di Vincenzo Schettini

00.50 - Luchè con Gianluca Grignani - Falco a metà

01.00 - Chiello con il pianista Saverio Cigarini - Mi sono innamorato di te

01.06 - Leo Gassmann con Aiello - Era già tutto previsto

01.12 - Ingresso di Mister X 01.15 - Stop al televoto

01.22 - Annuncio del vincitore o della vincitrice delle cover

01.30 - Fine della serata

Ospiti e co-conduttori della quarta serata

Bianca Balti è stata già co-conduttrice di Sanremo 2025 con Nino Frassica e Cristiano Malgioglio

Come già detto, tutta la curiosità, sul fronte ospiti, è legata all'enigmatico Mister X: chi si cela dietro al mome misterioso?

Sicuramente ci sarà è il professor Vincenzo Schettini: un'altra partecipazione accolta da critiche feroci, dopo le sue dichiarazioni al microfono di Gianluca Gazzoli e dopo quanto gli ex alunni stanno portando alla luce.

A salire sul palco sarà anche una leggenda della musica italiana come Caterina Caselli.

Ma naturalmente nella serata duetti e cover gli ospiti più attesi sono gli artisti invitati a esibirsi con i cantanti in gara.

Unica co-conduttrice, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, sarà invece Bianca Balti.

Chi è Mister X, l'ospite a sorpresa

Io e te dobbiamo parlare: Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni sul set

Le ipotesi più accreditate puntanovano dritto a uno dei due migliori amici di Carlo Conti, Giorgio Panariello o Leonardo Pieraccioni. E c'è stato anche chi non ha escluso che potesse trattarsi di Andrea Pucci, il comico che ha rinunciato alla co-conduzione dopo le polemiche, ma l'ipotesi appare assai remota.

Invece l'identità dell'ospite misterioso è stata svelata nel corso del PrimaFestival: si tratta dell'attore napoletano Alessandro Siani.

Chi vota nella quarta serata di Sanremo 2026

Leo Gassmann

Questa sera a votare saranno il pubblico da casa tramite Televoto, che inciderà per il 34% sul risultato complessivo, e le due giurie: quella della sala stampa, tv e web (33%) e quella delle radio (33%).

Dalla somma delle tre componenti nascerà una classifica completa di tutti e 30 i cantanti in gara. L'artista primo classificato sarà proclamato vincitore della serata delle cover. L'esito di questa votazione, però, non influirà sulla classifica finale del Festival.