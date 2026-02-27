FantaSanremo 2026: LDA e Aka7even dominano! La classifica dopo la terza serata

Il duo vola a 375 punti, staccando Dargen e Gassmann. Scopri chi sta affondando in classifica e i bonus più assurdi che hanno ribaltato i punteggi dei favoriti dopo l'ultima infuocata serata.

Anche quest'anno, puntuale come i fiori in Riviera, si rinnova la tradizione del FantaSanremo. Quello che era nato nel 2020 come un gioco tra amici al Bar Corva di Porto Sant'Elpidio è ormai diventato un fenomeno culturale totale, capace di condizionare pesantemente il comportamento dei cantanti sul palco e fuori. Ecco quanti punti hanno fatto guadagnare agli fantagiocatori gli artisti di Sanremo 2026 dopo le prime tre serate.

La Classifica dopo la Terza Serata

Ieri sera il regolamento ha premiato scelte estetiche e gesti tecnici molto specifici: Bonus AVIS (Outfit Giallo): Indossare un capo o un accessorio giallo ha fruttato ben +10 punti. È il motivo per cui abbiamo visto esplosioni di colore inaspettate. Microfono sotto l'ascella: Un classico del non-sense che ha regalato +10 punti a chi, come Samurai Jay, ha deciso di sfidare le leggi dell'igiene e della gravità.

Leo Gassmann è in grande rimonta al FantaSanremo

Mano in tasca: Cantare l'intero brano o parte di esso con una mano in tasca valeva +5 punti. Disinvoltura che paga! Outfit Piumato: Chi ha scelto piume e piumaggi ha incassato +10 punti extra (le Bambole di Pezza ringraziano). Al giro di boa della kermesse, la battaglia per il podio è infuocata. Ecco le posizioni ufficiali dopo la terza serata:

LDA e Aka7even 375 punti

375 punti Dargen D'Amico 260 punti

260 punti Leo Gassmann 250 punti

250 punti Bambole di pezza 245 punti

245 punti Sal Da Vinci 240 punti

240 punti Samurai Jay 235

235 J-Ax 205 punti

205 punti Ditonellapiaga 195 punti

195 punti Ermal Meta 195 punti

195 punti Eddie Brock 190 punti

Seguono a breve distanza: Arisa (185), Elettra Lamborghini (185), Malika Ayane (170), Sayf (155), Luchè (140), Michele Bravi (125), Serena Brancale (120), Fulminacci (115), Mara Sattei (115), Maria Antonietta e Colombre (105), Fedez e Masini (100), Patty Pravo (100).

Arisa penalizzata per aver nominato il FantaSanremo sul palco

Nelle retrovie: Nayt (95), Levante (90), Tommaso Paradiso (80), Enrico Nigiotti (75), Francesco Renga (75), Chiello (65), Raf (35) e l'attuale fanalino di coda Tredici Pietro (30).

"Lo faccio per voi!": Le dichiarazioni degli artisti

I protagonisti di Sanremo 2026 non si nascondono più e molti giocano a carte scoperte con i propri fan: LDA & Aka7even, leader indiscussi, hanno dichiarato apertamente: "Faremo due Festival: quello della musica e quello del FantaSanremo. Non deluderemo chi ha puntato su di noi". I due hanno ammesso di essersi studiati il regolamento del gioco per non commettere errori.

Elettra Lamborghini, vera "macchina da bonus", ha rassicurato i follower sui social: "Raga, il FantaSanremo ve lo spacco!" . Nonostante il malus di 10 punti per aver nominato il gioco direttamente sul palco (vietatissimo!), Arisa resta una delle più attive. Ha persino dei "bonus ad personam" legati ai suoi consigli medici improvvisati per Carlo Conti.