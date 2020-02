Sanremo 2020, con Morgan è caos, Bugo abbandona il palco in diretta (VIDEO)

Morgan ha gettato nel caos Sanremo 2020 durante la quarta serata: lui cambia il testo della canzone Sincero e Bugo abbandona il palco in diretta in segno di protesta.

Morgan e Bugo gettano Sanremo 2020 nel caos: il primo cambia le parole della canzone, il secondo abbandona il palco in diretta offeso. Amadeus interviene immediatamente, arrivano anche Antonella Clerici e Fiorello ma l'irrimediabile è ormai accaduto.

"Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo, il disordine è una forma d'arte, ma tu sai solo coltivare invidia, ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro": sono queste le parole che Morgan ha cantato appena arrivato sul palco. Qualcosa di strano? Sì, non erano queste le parole del testo originale di Sincero, la canzone presentata al Festival di Sanremo 2020 insieme a Bugo.

Qual è il significato nascosto della parte "aggiunta" per l'esibizione della quarta serata? Al momento non è chiaro, ma si è sicuramente trattato di una frecciata di Morgan all'indirizzo di Bugo. Ragione ufficiale ancora ignota ma si presume come conseguenza di una lite tra i due, precedente alla diretta, e probabilmente legata all'esibizione di ieri sera. Chi era presente parla di scintille anche oggi durante le prove.

Come conseguenza del gesto di Morgan, Bugo, già arrivato in ritardo davanti alla platea dell'Ariston rispetto al collega, ha abbandonato il palco. La direzione del Festival di Sanremo 2020 non ha potuto che prendere la decisione estrema: la canzone è stata squalificata per defezione dei due interpreti.