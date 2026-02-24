Sanremo 2026, Katia Ricciarelli furiosa con Carlo Conti: "18 anni con Baudo non contano nulla"

Come già accaduto ai suoi predecessori, anche Carlo Conti deve fare i conti con le polemiche per i mancati inviti al Festival di Sanremo. Quest'anno il malumore arriva da Katia Ricciarelli, esclusa dall'omaggio previsto per Pippo Baudo, scomparso lo scorso agosto. Durante la conferenza stampa di presentazione, Conti si è commosso annunciando che questa 76ª edizione sarà interamente dedicata al celebre conduttore. Tuttavia, nonostante il legame storico con Baudo, il soprano non è stata inclusa nella lista dei partecipanti.

Lo sfogo di Katia Ricciarelli

Intervenuta ai microfoni di Adnkronos, la Ricciarelli ha espresso apertamente la sua amarezza: "Sinceramente mi aspettavo un invito. Evidentemente, per l'organizzazione, i miei 18 anni di vita trascorsi con Pippo non contano nulla. Io lo ricordo sempre con affetto: era un artista immenso e sarei stata felice di poterlo onorare sul palco. Un invito ci stava non tanto come ex moglie, ma comunque come un'artista che è stata al suo fianco per tanti anni e poteva ricordarlo davvero".

Scontro aperto con Dina Minna: il nodo del testamento di Baudo

Oltre al mancato invito come artista ed ex moglie, a infastidire il soprano è la presenza annunciata all'Ariston di Dina Minna, storica assistente di Baudo: "Mi sembra tutto molto strano dal momento che viene invitata la segretaria, avrebbero dovuto avere il coraggio di metterla vicino ai figli, visto che sono tutti e tre in testamento".

Dina Minna segretaria Pippo Baudo

Tra le due i rapporti sono tesi sin dalla lettura del testamento del conduttore. La Ricciarelli aveva infatti sollevato dubbi sulle ultime volontà di Baudo, dichiarando: "Trovo ingiusto che la segretaria riceva quanto i figli". Tali affermazioni avevano spinto la Minna a presentare una diffida legale nei confronti del soprano per evitare ulteriori accuse pubbliche.

Sanremo 2026: il programma della prima serata e i co-conduttori

Nonostante le polemiche, il sipario si alza: stasera, 24 febbraio, prende ufficialmente il via il Festival di Sanremo 2026. Sul palco, accanto a Carlo Conti, vedremo una co-conduttrice d'eccezione come Laura Pausini e l'attore Can Yaman. La serata vedrà l'esordio di tutti i 30 Big in gara, mentre per la sfida delle Nuove Proposte bisognerà attendere domani, quando i giovani talenti inizieranno a contendersi la vittoria nella loro categoria.