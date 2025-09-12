Verissimo, debutto con polemica: la diffida che mette nei guai Silvia Toffanin e Katia Ricciarelli

Sabato 13 e domenica 14 settembre torna su Canale 5, con il doppio appuntamento del weekend, Verissimo. Alla conduzione Silvia Toffanin, che quest'anno festeggia i suoi vent'anni alla guida del talk show. Al centro della nuova stagione tanti ospiti con i loro racconti, i progetti, le emozioni e gli aspetti meno conosciuti della loro vita.

Ma l'attesa è accompagnata anche da una polemica che riguarda Katia Ricciarelli, chiamata a ricordare per la prima volta in tv la scomparsa di Pippo Baudo, e che ora rischia di essere fermata da una diffida.

Gli ospiti di sabato 13 settembre

Silvia Toffanin inaugurerà la nuova stagione con una serie di interviste molto attese. Tra i protagonisti del sabato ci sarà Luciana Littizzetto, pronta a raccontarsi in un ritratto intimo e inedito. Emozioni e sorrisi con Anna Tatangelo, al centro della cronaca per la sua dolce attesa, e con Samira Lui, che affianca Gerry Scotti nella nuova edizione de La Ruota della Fortuna, già campione di ascolti.

Spazio anche alla vicenda personale di Pamela Petrarolo, che insieme alla madre Cinzia affronterà in studio il delicato caso che coinvolge suo fratello Manuel, che dopo oltre due anni e mezzo è ricomparso. A seguire, la testimonianza di Antonia Salzano Acutis, madre di Carlo Acutis, proclamato santo domenica scorsa da Papa Leone XIV. Infine, riflettori puntati sulle nozze appena celebrate da Naike Rivelli.

Gli ospiti di domenica 14 settembre

Il weekend proseguirà con un parterre altrettanto ricco. Raoul Bova aprirà la puntata con un'intervista esclusiva: l'attore, protagonista della terza stagione di Buongiorno, mamma! in onda su Canale 5, parlerà per la prima volta dopo la bufera mediatica che lo ha travolto durante l'estate.

Grande attesa per Katia Ricciarelli, che interverrà per ricordare Pippo Baudo, scomparso da poco. L'artista tornerà a parlare pubblicamente del suo ex marito, con cui ha condiviso un lungo legame personale e professionale.

Dina Minna segretaria Pippo Baudo

In studio anche Michelle Hunziker, pronta al debutto del suo nuovo show Io Canto Family, Matteo Bocelli, in ascesa con la sua carriera musicale, e Cecilia Rodriguez, che con il compagno Ignazio Moser aspetta la sua prima figlia.

La diffida della segretaria di Pippo Baudo a Katia Ricciarelli

Alla vigilia del debutto stagionale, però, si accendono i riflettori su un caso che potrebbe creare più di un imbarazzo. Dopo alcune dichiarazioni rilasciate da Katia Ricciarelli a Il Messaggero, in cui l'ex moglie di Baudo ha sostenuto che la segretaria Dina Minna le avrebbe impedito di contattare il conduttore negli ultimi mesi della sua vita, è arrivata la replica legale.

L'avvocato Jacopo Pensa, che rappresenta Minna, ha infatti chiarito sulle pagine de Il Giornale che fu Baudo stesso a non voler incontrare la Ricciarelli, e non la segretaria a frapporre ostacoli. Katia Ricciarelli sul testamento di Pippo Baudo ha anche detto: "Per me è ingiusto che la segretaria abbia gli stessi soldi dei figli". Da qui la decisione di inviare una diffida formale all'artista, chiedendole di non ripetere accuse simili, nemmeno durante l'intervista registrata per Verissimo.

La lettera avverte che, in caso contrario, potrebbero essere intraprese azioni legali. Una situazione delicata che rischia di mettere nei guai Silvia Toffanin e la redazione del programma: l'intervista con Katia Ricciarelli, prevista per domenica, potrebbe infatti essere ridimensionata o addirittura tagliata in extremis.