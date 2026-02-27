Sanremo 2026: gli ascolti della terza serata crescono, miracolosamente

La terza serata di Sanremo 2026 cresce negli ascolti e supera lo share dello scorso anno, ma il pomeriggio resta dominio di Mediaset grazie alle soap e ai programmi di Maria De Filippi.

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 - in onda giovedì 26 febbraio - segna un piccolo miracolo negli ascolti: rispetto alle prime due serate, il pubblico è in crescita e lo share complessivo supera quello delle precedenti serate. Tuttavia, il calo degli spettatori rispetto allo scorso anno resta evidente e le altre reti non ne approfittano, confermando il dominio della kermesse Rai nel prime time.

Sanremo 2026, terza serata: boom di share, ma il pubblico cala ancora

Nella serata di giovedì 26 febbraio, su Rai1 la terza serata del Festival - preceduta da Sanremo Start (11.009.000 spettatori, 46.2%) - ha totalizzato 9.336.000 spettatori con il 60.3% di share dalle 21:45 all'1:14. Nel dettaglio, la prima parte (21:45-23:33) ha raccolto 12.322.000 spettatori con il 60.1%, mentre la seconda parte (23:37-1:14) si è fermata a 5.799.000 spettatori con il 60.9%.

Si tratta di uno degli share più alti di sempre per una terza serata della kermesse, ma il dato medio conferma il trend già emerso nelle serate precedenti: rispetto al 2025 si registra circa un milione di spettatori in meno.

Le altre reti non approfittano del calo

Il calo del Festival, però, non si traduce in una crescita delle reti concorrenti, che restano su livelli molto bassi. Su Canale 5 Il Gladiatore ha conquistato appena 1.014.000 spettatori (6.3%). Su Rai 2 The Americas si ferma a 382.000 spettatori (1.7%), mentre su Italia 1 The King's Man - Le origini ottiene 511.000 spettatori (2.5%). Rai 3 con La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler segna 436.000 spettatori (2.2%).

Su Rete 4 Dritto e Rovescio totalizza 514.000 spettatori (3.3%), mentre su La7 Piazzapulita raggiunge 704.000 spettatori con il 3.9%.In sostanza, il pubblico che Sanremo perde non si redistribuisce sulle altre reti generaliste, che continuano a registrare ascolti molto contenuti.

Access prime time

Nell'access, su Rai 1 PrimaFestival interessa 6.842.000 spettatori (32.1%). Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.434.000 - 15.2%), La Ruota della Fortuna sale a 4.057.000 spettatori (16.8%), in crescita rispetto alla sera precedente.

Sal Da Vinci

Daytime: bene la Rai, ma Mediaset domina il pomeriggio

Nel daytime mattutino Rai 1 ottiene buoni risultati: Unomattina intrattiene 1.192.000 spettatori (25.5%), mentre Storie Italiane registra performance positive, soprattutto nella prima parte. Nel pomeriggio, però, il racconto sanremese non basta a scalfire la leadership di Canale 5. Su Rai 1 La Volta Buona, con una puntata interamente dedicata al Festival, raccoglie 1.917.000 spettatori (17.8%) nella prima parte e 1.830.000 spettatori (20.6%) nella seconda.

Mediaset continua invece a dominare la fascia con le soap e i programmi di Maria De Filippi: Beautiful ottiene 2.064.000 spettatori (17.4%), Io sono Farah 2.162.000 (18.8%) e Forbidden Fruit 2.411.000 (21.6%). Uomini e Donne vola a 2.426.000 spettatori (24.3%), mentre La forza di una donna raggiunge 2.261.000 spettatori con il 26.8%.