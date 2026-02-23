Sanremo 2026, Eddie Brock debutta grazie alla nonna: "la mia manger non ufficiale"

Sanremo 2026 si avvicina e tra i debutti più attesi c'è Eddie Brock, che tra vita quotidiana e consigli della nonna si prepara a sorprendere il pubblico della kermesse canora.

Mancano poco più di 24 ore all'inizio della 76ª edizione del Festival di Sanremo, la kermesse canora condotta da Carlo Conti, e l'attesa cresce sempre di più. Tra i debutti più curiosi e attesi spicca quello di Eddie Brock, al secolo Edoardo Iaschi. Il cantautore romano, classe 1997, è stato protagonista di un reportage con Nicolò De Devitiis per Le Iene, che ha raccontato alcuni aneddoti inediti della vita del giovane artista.

Come molti fan sanno, Eddie nella vita di tutti i giorni, quando non è sul palco o in sala di registrazione, lavora nella gestione di bed & breakfast a Roma. Nel corso della chiacchierata con De Devitiis è emerso anche il legame speciale con la sua famiglia, e in particolare con sua nonna.

Proprio grazie a lei Eddie ha avuto fiducia nel brano Non è mica te, inizialmente scartato e che poi, su insistenza della nonna, è diventato la canzone che lo ha reso famoso e gli ha permesso di salire sul palco dell'Ariston. "Lei è la mia manager non ufficiale", ha scherzato Eddie davanti a Nicolò.

Il ruolo della famiglia e la passione per la normalità

Oltre al sostegno familiare, emerge un lato più leggero e quotidiano: dopo giornate intense, Eddie si rilassa guardando Uomini e Donne. Come molti fan del programma, predilige la parte dedicata al Trono Over, un momento di svago semplice che racconta il suo carattere spontaneo e la voglia di restare legato alla normalità, anche mentre si prepara a vivere una delle settimane più importanti della sua carriera.

Avvoltoi: il debutto all'Ariston

A Sanremo 2026 Eddie Brock - che nella serata dei duetti canterà Portami via con Fabrizio Moro - si presenterà con Avvoltoi, una canzone pop-rock intensa che affronta relazioni complicate e sentimenti contrastanti. Il suo stile diretto e autobiografico, unito alla storia da outsider - dai lavori quotidiani fino al palco dell'Ariston - lo rende uno dei debuttanti più osservati della kermesse. Nonostante non sia tra i favoriti assoluti, la sua autenticità potrebbe conquistare pubblico e streaming, sorprendendo chi lo seguirà.