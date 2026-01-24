Sanremo 2026, grandi ritorni tra gli ospiti del Festival?

Dopo Laura Pausini co-conduttrice al fianco di Carlo Conti per tutte le cinque serate del Festival di Sanremo, iniziano a circolare indiscrezioni anche sui nomi che potremmo ritrovare sul palco in veste di ospiti. Dopo l'annuncio di Max Pezzali sul palco della nave Costa, ecco dunque chi salirà sul palco dell'Ariston.

A Sanremo tornano Ferro, Ramazzotti e Pooh

Eros Ramazzotti ospite nel 2024

A differenza di Pausini e Pezzali, i nomi trapelati non sono stati annunciati da Carlo Conti: a rivelarli infatti, è stata l'agenzia ADN Kronos: si tratterebbe di Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti e i Pooh.

Il primo ha già affiancato Amadeus alla conduzione nell'edizione 2020, e proprio lo scorso ottobre ha pubblicato l'album Sono un grande: Tiziano Ferro dunque, tornerebbe nella città dei fiori dopo sei anni.

Sarebbe a Sanremo dopo soli due anni Eros Ramazzotti: l'artista, che proprio al Festival ha esordito nel 1984, è stato ospite solo due anni fa. Discorso simile a quello del collega Ferro: anche lui infatti, è uscito a novembre con l'album Una storia importante.

Per quanto infine riguarda i Pooh, il gruppo sarà a Sanremo per festeggiare i 60 anni di carriera. I Pooh vinsero il Festival nel 1990 con Uomini Soli, poi sono sempre tornati in veste di ospiti: lo hanno fatto anche nel 2023, per lanciare il tour della reunion e ricordare il batterista Stefano D'Orazio.

Chi saranno i co-conduttori oltre a Laura Pausini?

Laura Pausini al Festival di Sanremo 1993

Lontani i tempi dei grandi ospiti internazionali, i nomi degli ospiti emersi finora, per quanto amati dal pubblico, appaiono come qualcosa di già visto. Di certo, niente che crei attesa per l'evento. Per quanto invece riguarda la conduzione, Conti ha annunciato che la Pausini non sarà l'unica ad affiancarlo.

La cantante di Solarolo infatti, sarà presenza fissa in veste di co-conduttrice, ma insieme a loro ci saranno altri nomi che si alterneranno nel corso delle serate.

Per quanto invece riguarda il DopoFestival, sarà affidato a Nicola Savino.