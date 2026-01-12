Laura Pausini co-conduttrice di Sanremo 2026 con Carlo Conti: l'annuncio ufficiale al TG1

Dopo l'annuncio di Max Pezzali, Carlo Conti ha utilizzato ancora una volta il contenitore del TG1 per confermare che Laura Pausini sarà la co-conduttrice di Sanremo 2026 per tutte le cinque serate

Un annuncio che ha sorpreso in realtà pochissimi: Laura Pausini sarà la co-conduttrice di Sanremo 2026, al fianco di Carlo Conti, per tutte le 5 serate della kermesse, in onda in diretta su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2 dal 24 al 28 febbraio.

L'artista romagnola tornerà a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston per la prima volta in una veste che non la vede concorrente - dopo le partecipazioni di inizio carriera, nel 1993 e 1994 - nè superospite - sei volte tra il 2001 e il 2022.

La conferma di Carlo Conti durante il TG1 delle 20:00

Le voci di un ruolo importante per Laura Pausini durante il prossimo Festival della Canzone italiana si rincorrevano in verità dallo scorso novembre, di conseguenza quella riservata all'edizione delle 20:00 del TG1 del 12 gennaio non è una vera e propria sorpresa.

"Ringrazio Laura per aver accettato subito con entusiasmo il mio invito" ha sottolineato Carlo Conti. "È un grande onore ed una gioia condividere la conduzione del festival con un'artista ed una donna così forte, così carismatica e divertente come Laura. Con noi poi si alterneranno ogni sera vari co-conduttori e co-conduttrici con i quali animeremo il palco dell'Ariston".

E in proposito: bocche ancora cucite su chi accompagnerà Carlo Conti e Laura Pausini fino al 28 febbraio. Se a dicembre erano stati "anticipati" diversi nomi, quasi tutti in quota Ballando con le stelle, da Andrea Delogu a Barbara D'Urso, le ultime notizie riguardanti la sorte in RAI della conduttrice partenopea (che si sarebbe vista cancellare un programma su Rai 1) non fanno ben sperare neppure per il palco dell'Ariston.

"Torno orgogliosa e commossa": le prime parole di Laura Pausini dopo l'annuncio

La prima immagine "sanremese" di Laura Pausini e Carlo Conti

Ha dissimulato con simpatia durante il collegamente con il TG1, ma Laura Pausini, via social, non ha potuto trattenere l'emozione per il compito che le spetterà a partire dal 24 febbraio. "Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura" ha scirtto la cantante romagnola in un post.

"A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest'anno torno orgogliosa e commossa perché con tutto l'onore e la gioia del mondo condurrò con Carlo Conti la 76° edizione del Festival. Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi sento emozionata. Ho passato tutti gli anni della mia vita vedendo Sanremo e mai avrei pensato di trovarmi ora in questo ruolo. Ringrazio Carlo, la stima che provo per lui da sempre è diventata anche fiducia, è riuscito a sbloccare la mia paura nell'immaginarmi conduttrice. Non vedo l'ora di divertirmi e commuovermi con lui al mio fianco. Farò davvero tutto il possibile per essere all'altezza di questo palcoscenico che rimane il più importante per me".