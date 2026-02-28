Sanremo 2026, come votare in finale: i codici e i numeri del televoto

Durante la finale di Sanremo 2026 il pubblico da casa torna protagonista con il televoto, che pesa per il 34% sul risultato complessivo.

Ecco tutte le istruzioni per votare correttamente: numeri da chiamare da rete fissa e mobile, costi, limiti di voto per ciascuna sessione e l'elenco completo dei codici associati ai 30 Big in gara.

Come votare nell'ultima serata di Sanremo 2026

La scenografia di Sanremo 2026

Si può esprimere la propria preferenza al televoto sia tramite telefono fisso che mobile.

Da rete fissa, solo dall'Italia, è necessario comporre il numero 894.001, digitando poi il codice a due cifre di identificazione della canzone scelta dopo il messaggio preregistrato.

Il costo di ciascuna chiamata, in caso di voto valido, è di Euro 0,51 IVA inclusa. Nessun costo sarà addebitato alle chiamate effettuate dall'utente oltre il numero massimo consentito per ciascuna sessione di voto.

Da mobile è invece possibile televotare mandando un SMS al numero 475.475.1 con il codice a due cifre di identificazione della canzone/ artista scelto.

Il costo di ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido sarà di di Euro 0,50 IVA inclusa. Nessun costo sarà addebitato agli SMS effettuati dall'utente oltre il numero massimo consentito per ciascuna sessione di voto.

Per la prima sessione si potranno esprimere massimo 3 voti. Nella seconda sessione invece, quella che in effetti determinerà la canzone vincitrice, il voto massimo consentito sarà 1.

Codici del televoto per votare i 30 big in finale

I codici a due cifre per votare la canzone preferita sono stati assegnati in base all'ordine d'uscita degli artisti in gara. Ecco l'elenco completo:

codice 01 - Francesco Renga

codice 02 - Chiello

codice 03 - Raf

codice 04 - Bambole di pezza

codice 05 - Leo Gassmann

codice 06 - Malika Ayane

codice 07 - Tommaso Paradiso

codice 08 - J-Ax

codice 09 - LDA & Aka 7even

codice 10 - Serena Brancale

codice 11 - Patty Pravo

codice 12 - Sal da Vinci

codice 13 - Elettra Lamborghini

codice 14 - Ermal Meta

codice 15 - Ditonellapiaga

codice 16 - Nayt

codice 17 - Arisa

codice 18 - Sayf

codice 19 - Levante

codice 20 - Fedez & Masini

codice 21 - Samurai Jay

codice 22 - Michele Bravi

codice 23 - Fulminacci

codice 24 - Luchè

codice 25 - Tredici Pietro

codice 26 - Mara Sattei

codice 27 - Dargen D'Amico

codice 28 - Enrico Nigiotti

codice 29 - Maria Antonietta & Colombre

codice 30 - Eddie Brock

Quanto pesa il televoto nell'ultima serata?

Gianni Morandi e Tredici Pietro

Questa sera a votare saranno il pubblico da casa tramite Televoto, che inciderà per il 34% sul risultato complessivo, e le due giurie: quella della sala stampa, tv e web (33%) e quella delle radio (33%).

Dalla somma delle tre componenti, e dei voti delle serate precedenti, nascerà una classifica completa di tutti e 30 i cantanti in gara. Dopo aver svelato le posizioni dalla 30esima alla 6a, Carlo Conti darà nuovamente il via al televoto, questa volta con i nuovi codici abbinati ai cinque artisti rimasti in gara.

Nella seconda sessione a votare saranno ancora il pubblico da casa tramite Televoto (34%) e le due giurie: quella della sala stampa, tv e web (33%) e quella delle radio (33%). In questa sessione il voto a disposizione dei telespettatori sarà uno solo: è questa una novità di Sanremo 2026 annunciata durante la conferenza stampa della prima giornata.

La classifica determinata da questa votazione sarà quella che porterà direttamente alla proclamazione della canzone vincitrice della 76a edizione del Festival.