Sanremo 2026, la scaletta completa della finale: orari, ospiti, l'annuncio di Carlo Conti

La finale di Sanremo 2026 entra nel vivo. Stasera su Rai 1, a partire dalle 20:40, i 30 big in gara si giocheranno il tutto per tutto fino al verdetto definitivo.

La scaletta completa della serata conclusiva, con la sequenza aggiornata delle performance e i momenti chiave, non parla però di un annuncio che Carlo Conti ha anticipato oggi in conferenza stampa, e che riguarda l'immediato futuro del Festival.

Sanremo 2026: la scaletta con orari della serata finale

Orario di inizio: 20:40

Fine prevista: 02:10

Big in gara: 30

Verdetto: Vincitore o vincitrice/i del 76° Festival di Sanremo

Carlo Conti ha provato a mandare tutti a letto qualche minuto prima ogni sera, rispetto a quanto previsto dalla scaletta, ma difficilmente ci riuscirà nella serata finale, che, tra premiazioni e saluti di rito, non finirà prima delle 2:10 di notte.

D'altronde le canzoni sono sempre 30, un'infinità, gli ospiti sono quattro, i co-conduttori due, e sul palco dovranno trovare spazio anche le tre conduttrici del PrimaFestival e la squadra del DopoFestival, capeggiata da Nicola Savino.

Di seguito, ecco l'elenco completo di quello che succederà, con tanto di orari e ordine di uscita dei cantanti:

20.40 - Ingresso Carlo Conti, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti

20.42 - Conti dà il via al televoto

20.45 - Francesco Renga - Il meglio di me

20.50 - Chiello - Ti penso sempre

20.55 - Ingresso di Nino Frassica

20.58 - Raf - Ora e per sempre

21.09 - Bambole di Pezza - Resta con me

21.16 - Leo Gassmann - Naturale

21.22 - Malika Ayane - Animali notturni

21.28 - Tommaso Paradiso - I romantici

21.34 - J-Ax - Italia starter pack

21.44 - LDA & Aka 7even - Poesie clandestine

21.53 - Serena Brancale - Qui con me

21.59 - Ingresso di Nino Frassica

22.03 - Patty Pravo - Opera

22.09 - Sal Da Vinci - Per sempre sì

22.14 - Ingresso ed esibizione di Andrea Bocelli

22.39 - Elettra Lamborghini - Voilà

22.46 - Esibizione dei Pooh dal Suzuki Stage

22.59 - Ermal Meta - Stella stellina

23.05 - Ditonellapiaga - Che Fastidio!

23.13 - Nayt - Prima che

23.22 - Arisa - Magica favola

23.28 - Sayf - Tu mi piaci tanto

23.39 - Ultima esibizione di Max Pezzali dalla nave Costa Toscana

23.47 - Levante - Sei tu

23.53 - Fedez & Masini - Male necessario

00.01 - Samurai Jay - Ossessione

00.07 - Michele Bravi - Prima o poi

00.19 - Fulminacci - Stupida sfortuna

00.24 - Ingresso Nicola Savino

00.26 - Luchè - Labirinto

00.38 - Conti invita sul palco Gino Cecchettin

00.48 - Tredici Pietro - Uomo che cade

00.59 - Dargen D'Amico - AI AI

01.05 - Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare

01.10 - Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta

01.16 - Eddie Brock - Avvoltoi

01.30 - La prima classifica, dal 30esimo al sesto posto

01.34 - Televoto aperto per i 5 finalisti

01.44 - Medley di Laura Pausini

01.50 - Stop al televoto

01.51 - Assegnazione dei premi critica Mia Martini, Sala Stampa Lucio Dalla, Sergio Bardotti Miglior testo, miglior componimento musicale Giancarlo Bigazzi

01.59 - Annuncio dei due finalisti

02.05 - Proclamazione della canzone vincitrice del 76° Festival di Sanremo

Ospiti e co-conduttori della finale

Sanremo 2025

Ad accompagnare Carlo Conti e Laura Pausini ci saranno Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica, già visto un anno fa sullo stesso palco, ma insieme, in quell'occasione, a Cristiano Malgioglio e Bianca Balti.

Tanti gli ospiti presenti: ci sarà Gino Cecchettin, padre di Giulia, vittima di femminicidio, ma non mancheranno gli ospiti musicali, come Andrea Bocelli (che arriverà all'Ariston a cavallo), i Pooh, sul palco esterno in piazza Colombo, e Max Pezzali, per l'ultima esibizione a bordo della nave Costa Toscana.

Chi vota nella finale di Sanremo 2026

Nell'ultima puntata di Sanremo 2026 i 30 Big in gara riproporranno il proprio brano e verranno valutati da tutte e tre le giurie:

Televoto (34%)

Giuria della sala stampa, tv e web (33%)

Giuria delle radio (33%)

Il risultato di questa prima votazione verrà sommato alle classifiche della prima, seconda e terza serata, così da comporne una nuova. Al termine verranno annunciate le posizioni dalla 30esima alla 6a, e poi i cinque artisti più votati, senza indicazione dell'ordine di piazzamento.

Si procederà quindi a una nuova votazione tra i cinque rimasti in gara, sempre suddivisa tra Televoto (34%), Giuria della sala stampa, tv e web (33%) e Giuria delle radio (33%). La canzone prima classificata verrà proclamata vincitrice e il relativo artista diventa il Campione di Sanremo 2026.