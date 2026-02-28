Sanremo 2026, la scaletta completa della finale: orari, ospiti, l'annuncio di Carlo Conti

La finale di Sanremo 2026 costringerà il pubblico alle ore piccole ma in compenso potrebbe regalare l'annuncio che tutti stanno aspettando sul futuro del Festival. Nel frattempo: ecco la scaletta completa

Carlo Conti e Laura Pausini condurranno la finale con Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti
NOTIZIA di 28/02/2026

La finale di Sanremo 2026 entra nel vivo. Stasera su Rai 1, a partire dalle 20:40, i 30 big in gara si giocheranno il tutto per tutto fino al verdetto definitivo.

La scaletta completa della serata conclusiva, con la sequenza aggiornata delle performance e i momenti chiave, non parla però di un annuncio che Carlo Conti ha anticipato oggi in conferenza stampa, e che riguarda l'immediato futuro del Festival.

Sanremo 2026: la scaletta con orari della serata finale

Orario di inizio: 20:40
Fine prevista: 02:10
Big in gara: 30
Verdetto: Vincitore o vincitrice/i del 76° Festival di Sanremo

Carlo Conti ha provato a mandare tutti a letto qualche minuto prima ogni sera, rispetto a quanto previsto dalla scaletta, ma difficilmente ci riuscirà nella serata finale, che, tra premiazioni e saluti di rito, non finirà prima delle 2:10 di notte.

D'altronde le canzoni sono sempre 30, un'infinità, gli ospiti sono quattro, i co-conduttori due, e sul palco dovranno trovare spazio anche le tre conduttrici del PrimaFestival e la squadra del DopoFestival, capeggiata da Nicola Savino.
Di seguito, ecco l'elenco completo di quello che succederà, con tanto di orari e ordine di uscita dei cantanti:

20.40 - Ingresso Carlo Conti, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti
20.42 - Conti dà il via al televoto
20.45 - Francesco Renga - Il meglio di me
20.50 - Chiello - Ti penso sempre
20.55 - Ingresso di Nino Frassica
20.58 - Raf - Ora e per sempre
21.09 - Bambole di Pezza - Resta con me
21.16 - Leo Gassmann - Naturale
21.22 - Malika Ayane - Animali notturni
21.28 - Tommaso Paradiso - I romantici
21.34 - J-Ax - Italia starter pack
21.44 - LDA & Aka 7even - Poesie clandestine
21.53 - Serena Brancale - Qui con me
21.59 - Ingresso di Nino Frassica
22.03 - Patty Pravo - Opera
22.09 - Sal Da Vinci - Per sempre sì
22.14 - Ingresso ed esibizione di Andrea Bocelli
22.39 - Elettra Lamborghini - Voilà
22.46 - Esibizione dei Pooh dal Suzuki Stage
22.59 - Ermal Meta - Stella stellina
23.05 - Ditonellapiaga - Che Fastidio!
23.13 - Nayt - Prima che
23.22 - Arisa - Magica favola
23.28 - Sayf - Tu mi piaci tanto
23.39 - Ultima esibizione di Max Pezzali dalla nave Costa Toscana
23.47 - Levante - Sei tu
23.53 - Fedez & Masini - Male necessario
00.01 - Samurai Jay - Ossessione
00.07 - Michele Bravi - Prima o poi
00.19 - Fulminacci - Stupida sfortuna
00.24 - Ingresso Nicola Savino
00.26 - Luchè - Labirinto
00.38 - Conti invita sul palco Gino Cecchettin
00.48 - Tredici Pietro - Uomo che cade
00.59 - Dargen D'Amico - AI AI
01.05 - Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare
01.10 - Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta
01.16 - Eddie Brock - Avvoltoi
01.30 - La prima classifica, dal 30esimo al sesto posto
01.34 - Televoto aperto per i 5 finalisti
01.44 - Medley di Laura Pausini
01.50 - Stop al televoto
01.51 - Assegnazione dei premi critica Mia Martini, Sala Stampa Lucio Dalla, Sergio Bardotti Miglior testo, miglior componimento musicale Giancarlo Bigazzi
01.59 - Annuncio dei due finalisti
02.05 - Proclamazione della canzone vincitrice del 76° Festival di Sanremo

Ospiti e co-conduttori della finale

Sanremo 75 Balti Frassica Malgioglio
Sanremo 2025

Ad accompagnare Carlo Conti e Laura Pausini ci saranno Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica, già visto un anno fa sullo stesso palco, ma insieme, in quell'occasione, a Cristiano Malgioglio e Bianca Balti.

Tanti gli ospiti presenti: ci sarà Gino Cecchettin, padre di Giulia, vittima di femminicidio, ma non mancheranno gli ospiti musicali, come Andrea Bocelli (che arriverà all'Ariston a cavallo), i Pooh, sul palco esterno in piazza Colombo, e Max Pezzali, per l'ultima esibizione a bordo della nave Costa Toscana.

Sanremo 2026, colpo di scena di Carlo Conti: resta anche il prossimo anno? Sanremo 2026, colpo di scena di Carlo Conti: resta anche il prossimo anno?

Chi vota nella finale di Sanremo 2026

Nell'ultima puntata di Sanremo 2026 i 30 Big in gara riproporranno il proprio brano e verranno valutati da tutte e tre le giurie:

  • Televoto (34%)

  • Giuria della sala stampa, tv e web (33%)

  • Giuria delle radio (33%)

Il risultato di questa prima votazione verrà sommato alle classifiche della prima, seconda e terza serata, così da comporne una nuova. Al termine verranno annunciate le posizioni dalla 30esima alla 6a, e poi i cinque artisti più votati, senza indicazione dell'ordine di piazzamento.

Si procederà quindi a una nuova votazione tra i cinque rimasti in gara, sempre suddivisa tra Televoto (34%), Giuria della sala stampa, tv e web (33%) e Giuria delle radio (33%). La canzone prima classificata verrà proclamata vincitrice e il relativo artista diventa il Campione di Sanremo 2026.