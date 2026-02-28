Sanremo 2026, colpo di scena di Carlo Conti: resta anche il prossimo anno?

Questa sera, 28 febbraio, andrà in onda su Rai 1 la quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2026, durante la quale scopriremo il vincitore della 76ª edizione della kermesse canora. Ma a poche ore dalla finale è arrivato un colpo di scena che riguarda la conduzione futura

Carlo Conti potrebbe restare alla guida del Festival

Durante la conferenza stampa di presentazione, Carlo Conti ha spiazzato i giornalisti lasciando intendere che potrebbe rimanere al timone anche il prossimo anno, contrariamente a quanto dichiarato in precedenza. Fino a pochi giorni fa, infatti, sembrava certo che questa fosse la sua quinta e ultima esperienza alla guida del Festival.

In una recente intervista a Bruno Vespa, il conduttore aveva sottolineato come negli ultimi anni si siano alternati pochi direttori artistici: lui stesso per cinque edizioni, Claudio Baglioni per due e Amadeus per cinque. "Abbiamo dato la nostra impronta, in un crescendo continuo. Credo sia giusto lasciare spazio ad altri", aveva dichiarato.

Carlo Conti durante la Conferenza Stampa

La prima apertura con la citazione di Lorenzo il Magnifico

Oggi però il cambio di rotta. "Potrei rimanere io. Ho avuto l'autorizzazione dei vertici Rai a poterlo dire solo stasera. Lo diremo, ma non troppo tardi", ha spiegato Conti in conferenza stampa. Una presa di posizione non del tutto inattesa: già nella stessa intervista a Bruno Vespa aveva lasciato uno spiraglio, citando Lorenzo il Magnifico: "Di doman non c'è certezza. Nel frattempo, chi vuol esser lieto, sia". Pur ribadendo l'intenzione di fermarsi dopo questi due anni, il conduttore aveva ammesso che il futuro resta aperto.

Gli ascolti della serata di duetti

Intanto gli ascolti in crescita continuano a premiare il Festival. La serata delle cover ha raccolto 10 milioni e 789mila spettatori con il 65,6% di share. Il picco in valori assoluti è arrivato durante l'esibizione di Michele Bravi e Fiorella Mannoia sulle note di Domani è un altro giorno, celebre brano portato al successo da Ornella Vanoni: davanti alla TV c'erano 15.479.000 spettatori. Il picco di share, invece, ha raggiunto il 72,8% all'1:25, mentre Alessandro Siani raccontava con amara ironia la vita difficile dei rider.

La finale di stasera non decreterà solo il vincitore del Festival, ma potrebbe anche chiarire il futuro della conduzione. E a questo punto, la partita resta apertissima.