La Volta Buona con Caterina Balivo su Rai 1: Ospiti della settimana da lunedì 27 a venerdì 31 maggio

Martedì 28 maggio , nel corso della puntata ci saranno in studio Miriana Trevisan e Susanna Messaggio due showgirl che hanno affiancato Mike Bongiorno e lo ricorderanno a pochi giorni dalla data in cui avrebbe compiuto 100 anni. A seguire, passeranno in studio il trasformista Dario Ballantini e la cantante Ditonellapiaga.

Giovedì 30 maggio , nel salotto di Rai 1 si siederà Alessandra Celentano la maestra di danza di Amici. Camilla Semino Favro, protagonista in prima serata su Rai 1 del biopic su Paolo Villaggio , "Come è umano lui". A seguire l'attore Sergio Assisi e la comica Barbara Foria.

Venerdì 31 maggio, Infine, a chiudere la settimana e la stagione ci saranno la cantante Orietta Berti, Gilles Rocca e il gruppo musicale La Sad. Come di consueto, appuntamento con i giochi per il pubblico da casa, per vincere il montepremi in palio indovinando la sfera vincente e superando la prova a essa associata.