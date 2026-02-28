Sanremo 2026, il bacio tra Levante e Gaia evitato dalla regia Rai: "Nessuna censura"

Durante la diretta del duetto tra le due cantanti, la regia della Rai ha staccato il primo piano proprio nel momento in cui c'è stato il bacio, ma dalla Rai assicurano che è stato un caso

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Levante ha scelto di duettare con Gaia sulle note di "I maschi", celebre brano del 1987 di Gianna Nannini.

Cos'è successo durante il duetto tra Levante e Gaia

Durante l'esibizione, le due artiste hanno giocato su sguardi complici e movimenti ravvicinati, sfiorandosi mentre cantavano, fino a chiudere la performance con un bacio sulle labbra che ha suggellato la loro intesa sul palco.

Proprio in quell'istante, però, la regia - già criticata per alcune scelte di inquadratura nelle serate precedenti - ha optato per un campo largo, per poi tornare su un primissimo piano quando il momento era ormai passato.

Nonostante ciò, il pubblico in sala ha reagito con un lungo applauso, premiando l'evidente alchimia tra le due cantanti. "C'è dell'amore qui", ha commentato Laura Pausini, al termine dell'esibizione delle due artiste sul palco.

La reazione dei social e la risposta della Rai: "Nessuna censura"

Sui social, intanto, le reazioni non si sono fatte attendere e in molti hanno parlato apertamente di censura da parte della Rai. "Sono state pazzesche, naturalmente mamma Rai c'ha messo lo zampino e ha staccato su un campo larghissimo per non far vedere che si sono baciate", ha scritto un utente.

"Credo lo sapessero e hanno fatto l'inquadratura da un chilometro", ha ribattuto un altro, alimentando ulteriormente la polemica online.

A fine serata, tuttavia, è arrivata la replica del regista del Festival di Sanremo, Maurizio Pagnussat, che ha respinto ogni accusa: "Nessuna censura del bacio tra Levante e Gaia. Mi sarebbe piaciuto riprenderlo se l'avessero fatto un attimo prima", ha spiegato, precisando che il cambio di inquadratura era legato al consueto rituale tecnico previsto per il passaggio di palco.

Chi ha vinto la serata delle cover?

La serata duetti e cover del Festival di Sanremo 2026 si è chiusa praticamente senza nessuna sorpresa: a conquistare il primo posto sono stati Ditonellapiaga e TonyPitony, protagonisti dell'esibizione più votata dal pubblico e dalle giurie.

La performance sulle note del grande classico The Lady is a Tramp, riattualizzata per l'occasione e mixata con il motivo principale di Ba ba baciami piccina, ha permesso a questa "strana coppia" di lasciarsi alle spalle gli altri 29 contendenti.