Sanremo 2026: Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la serata duetti e cover. La classifica

Nella serata dedicata ai duetti e alle cover a Sanremo 2026, vince la performance migliore, quella di Ditonellapiaga e TonyPitony, e restano fuori dalla classifica alcuni tra i favoriti della vigilia

La serata duetti e cover del Festival di Sanremo 2026 si chiude con quella che non è proprio una sorpresa: a conquistare il primo posto sono Ditonellapiaga e TonyPitony, protagonisti dell'esibizione più votata dal pubblico e dalle giurie.

Una performance sulle note di un grande classico, The Lady is a Tramp, ma in parte riattualizzata per l'occasione, che ha permesso alla "strana coppia" di lasciarsi alle spalle gli altri 29 contendenti.

La classifica della quarta serata di Sanremo 2026

Carlo Conti ha deciso di non rivelare la classifica completa della serata dedicata alle cover, in linea con quanto accaduto nelle altre serate, in cui sono stati resi noti solo i primi cinque posti in ordine sparso.

Ecco quindi una classifica composta solo dalle prime 10 posizioni, che vede fuori i grandi favoriti della vigilia, Fedez & Masini, e che a sorpresa premia con un 6° posto il duetto non memorabile di Sal da Vinci e Michele Zarrillo.

1) Ditonellapiaga con TonyPitony

2) Sayf con Alex Britti e Mario Biondi

3) Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma

4) Bambole di pezza con Cristina D'Avena

5) Tredici Pietro con Gianni Morandi, Galeffi, Fudasca & Band

6) Sal da Vinci con Michele Zarrillo

7) LDA & AKA 7even con Tullio De Piscopo

8) Nayt con Joan Thiele

9) Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso

10) Luché con Gianluca Grignani

La classifica della quarta serata, determinata dalla somma dei voti delle due giurie e del televoto, non influisce su quella finale che verrà stilata sabato 28 febbraio durante la finalissima di Sanremo 2026, e che decreterà la canzone vincitrice dell'edizione.