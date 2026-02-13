Sanremo 2026, Alicia Keys ed Eros Ramazzotti si esibiranno insieme sul palco dell'Ariston

La superstar americana sarà protagonista giovedì 26 febbraio accanto a Eros Ramazzotti. L'annuncio di Carlo Conti, ecco chi è la star internazionale che salirà sul palco dell'Ariston.

Il palco dell'Ariston torna a parlare inglese (e non solo). Con un annuncio a sorpresa durante il TG1, Carlo Conti ha sciolto le riserve sull'ospite internazionale di Sanremo 2026: sarà la superstar mondiale Alicia Keys. L'appuntamento è fissato per la terza serata, giovedì 26 febbraio 2026. Alicia Keys non sarà sola: la cantautrice newyorkese condividerà la scena con Eros Ramazzotti

I due artisti presenteranno la nuova versione de L'aurora, storico successo di Eros del 1996. Il brano, reinterpretato e prodotto insieme è stato presentato come primo singolo di Una Storia Importante / Una Historia Importante, il nuovo album - in versione italiana e spagnola del cantautore romano. Per Eros si tratta di un ritorno celebrativo: nel 2026 ricorrono infatti i 40 anni dalla sua vittoria al Festival con Adesso tu.

Sanremo 2026: Cosa sappiamo oggi

L'edizione numero 76 del Festival si preannuncia come un grande evento "all-star" sotto la direzione di Carlo Conti. Ecco i punti chiave:

Le Date: Il Festival si svolgerà da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026.

Il Festival si svolgerà da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026. La Conduzione: Accanto a Carlo Conti ci sarà Laura Pausini come co-conduttrice fissa. Si alterneranno poi altri volti noti come Can Yaman (prima serata), Lillo e Pilar Fogliati (seconda serata) e la top model Irina Shayk proprio nella serata di Alicia Keys. Nella quarta serata sul palco dell'Ariston salirà Nino Frassica .

Sono 30 i Big in gara, che oggi 13 febbraio saranno ricevuti ufficialmente al Quirinale dal Presidente Mattarella. Il Regolamento: Torna la distinzione tra "Campioni" e "Nuove Proposte". La finale di sabato vedrà il consueto scontro a cinque per il titolo di vincitore, che avrà il diritto di rappresentare l'Italia all'Eurovision di Vienna.

Torna la distinzione tra "Campioni" e "Nuove Proposte". La finale di sabato vedrà il consueto scontro a cinque per il titolo di vincitore, che avrà il diritto di rappresentare l'Italia all'Eurovision di Vienna. Altri Ospiti: Confermata la presenza di Tiziano Ferro e il collegamento fisso dalla nave con Max Pezzali. Dal Suzuki Stage di Piazza Colombo si esibiranno Gaia, Bresh, The Kolors, Francesco Gabbani e i Pooh.

Eros Ramazzotti e Alicia Keys nella copertina de L’aurora

Chi è Alicia Keys?

Se il soul avesse un volto moderno, sarebbe il suo. Nata a New York nel 1981, Alicia Keys è considerata una delle artiste più influenti del nuovo millennio. Ha debuttato nel 2001 con l'album Songs in A Minor, trascinato dalla hit mondiale "Fallin'". Da allora ha venduto oltre 90 milioni di dischi. Alicia è una vera collezionista di trofei, con ben 17 Grammy Awards in bacheca.

Nota per la sua straordinaria abilità tecnica al pianoforte, ha firmato inni generazionali come "No One", "If I Ain't Got You" e la monumentale "Empire State of Mind" con Jay-Z. Non tutti sanno che Alicia ha origini italiane (i nonni materni erano siciliani), il che rende il suo ritorno a Sanremo un piccolo cerchio che si chiude.