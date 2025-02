Sanremo 2025, la scaletta terza serata: l'ordine d'uscita dei cantanti, a che ora suoneranno i Duran Duran

La terza serata di Sanremo 2025 sarà quella che ospiterà i veri ospiti internazionali dell'edizione, i Duran Duran, con cui oggi in conferenza stampa Carlo Conti ha svelato di avere un conto in sospeso. La serata prenderà ufficialmente il via alle 20:45, quando i conduttori del PrimaFestival daranno la linea all'Ariston.

La scaletta di Sanremo di giovedì 13 febbraio 2025

A esibirsi saranno gli altri 14 Big in gara (i primi 15 hanno ricantato i propri pezzi ieri sera) ma anche Alex Wyse e Settembre, i due giovani che si sfideranno nella finale delle Nuove Proposte.

Ecco l'ordine d'uscita dei cantanti:

Clara

Brunori Sas

Sarah Toscano

Massimo Ranieri

Joan Thiele

Shablo ft Guè, Joshua, Tormento

Noemi

Olly

Coma_Cose

Modà

Tony Effe

Irama

Francesco Gabbani

Gaia

Per scoprire chi vincerà la gara delle Nuove Proposte, invece, bisognerà attendere oltre la mezzanotte. Alex Wyse e Settembre dovrebbero esibirsi, da scaletta, intorno alle 00:40.

A che ora suoneranno i Duran Duran

Come sempre, le informazioni e gli orari previsti dalla scaletta ufficiale sono da considerare senza presunzione d'esattezza. Andando in onda in diretta, qualunque imprevisto può sconvolgere i ferrei piani di Carlo Conti, ma se tutto dovesse filare liscio come l'olio, allora possiamo anticipare che i Duran Duran si esibiranno intorno alle 22:30.

La band eseguirà alcuni dei brani di maggior successo dal proprio repertorio, come Invisible, Notorious, Ordinary world. Sulle note di Girls on film verranno raggiunti sul palco da Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, che suonerà insieme ai Duran Duran anche Psycho killer.

Prima ancora dei Duran Duran, alle 22:00 circa, il palco dell'Ariston sarà in gran fermento per l'arrivo del cast di Mare Fuori 5.