Sanremo 2025, la scaletta della finale: l'ordine di uscita dei cantanti, a che ora finirà il Festival

Chi lo ama sente già la nostalgia, chi lo odia aspettava questo momento: la finale di Sanremo 2025 è ormai alle porte. Stasera su Rai 1 la kermesse eleggerà il nuovo vincitore o la nuova vincitrice tra i 29 artisti in gara.

Al fianco di Carlo Conti ci saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, sul palco torneranno anche Bianca Balti e Mahmood, che presenterà il nuovo singolo Sottomarini (l'eisbizione è prevista all'1:30).

La scaletta della serata finale

Sabato 15 febbraio riascolteremo tutte e 29 le canzoni in gara. Ci sarà spazio anche per molti ospiti, a cominciare da Vanessa Scalera, che presenterà la quarta stagione di Imma Tataranni e darà il benvenuto sul palco a Fedez. Ci saranno poi Alberto Angela, il calciatore Edoardo Bove, Antonello Venditti (che riceverà un premio alla carriera). Sul palco in piazza Colombo assisteremo all'esibizione di Tedua, a far ballare la Costa Toscana ci penseranno i Planet Funk. Aprirà la serata Gabry Ponte, autore del jingle Tutta l'Italia.

Ecco i cantanti in ordine di uscita:

Francesca Michielin - Fango in paradiso (20.54) CODICE 01

Willie Peyote - Grazie ma no grazie (21.01) CODICE 02

Marcella Bella - Pelle diamante (21.09) CODCIE 03

Bresh - La tana del granchio (21.14) CODICE 04

Modà - Non ti dimentico (21.25) CODICE 03

Rose Villain - Fuorilegge (21.31) CODICE 06

Tony Effe - Damme 'na mano (21.37) CODICE 07

Clara - Febbre (21.42) CODICE 08

Serena Brancale - Anema e core (21.53) CODICE 09

Brunori Sas - L'albero delle noci (21.58) CODICE 10

Francesco Gabbani- Viva la vita (22.07) CODICE 11

Noemi - Se t'innamori muori (22.13) CODICE 12

Rocco Hunt - Mille vote ancora (22.19) CODICE 13

The Kolors - Tu con chi fai l'amore (22.34) CODICE 14

Olly - Balorda nostalgia (22.40) CODCIE 15

Achille Lauro - Incoscienti giovani (23.07) CODICE 16

Coma_Cose - Cuoricini (23.14) CODICE 17

Giorgia - La cura per me (23.19) CODICE 18

Simone Cristicchi - Quando sarai piccola (23.40) CODICE 19

Elodie - Dimenticarsi alle 7 (23.49) CODICE 20

Lucio Corsi - Volevo essere un duro (23.59) CODICE 21

Irama - Lentamente (00.06) CODICE 22

Fedez - Battito (00.16) CODICE 23

Shablo feat Guè, Joshua e Tormento - La mia parola (00.29) CODICE 24

Joan Thiele - Eco (00.36) CODICE 25

Massimo Ranieri - Tra le mani un cuore (00.42) CODICE 26

Gaia - Chiamo io chiami tu (00.53) CODICE 27

Rkomi - Il ritmo delle cose (00.59) CODICE 28

Sarah Toscano - Amarcord (01.04) CODICE 29

La serata finale di Sanremo 2025 terminerà, da scaletta, alle 2.00 di notte.