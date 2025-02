Sanremo 2025: Emanuel Lo fa una sorpresa dolcissima a Giorgia prima della finale

La sua vittoria con Come Saprei risale al 1995: Giorgia è stata una dei protagonisti indiscussi di questa 75esima edizione del Festival, dove ha onorato 30 anni di carriera. E nella città dei fiori ha anche ricevuto una sorpresa: quella del suo compagno, Emanuel Lo.

La premiazione di Giorgia nella serata cover di Sanremo 2025

La sorpresa di Emanuel Lo a Giorgia

A poche ore alla finale infatti, mentre la cantante si stava preparando in nella sua stanza d'hotel, ha sentito bussare alla porta. Quando ha aperto, c'era Emanuel Lo, al suo fianco dal 2004. La coppia ha anche un figlio adolescente, Samuel, nato nel 2010.

I due si sono conosciuti nel 2003, durante il tour di Giorgia per l'album Ladra Di Vento, dove Manuel Lo faceva parte del corpo di ballo.

Emanuel Lo con Alessandra Celentano e Raimondo Todaro ad Amici

Emanuel Lo, chi è il compagno di Giorgia

Ballerino professionista e coreografo, il suo nome completo è Emanuel Lo Iacono. Nato nel 1979 e cresciuto a Cave (Roma), sin da piccolissimo ha dimostrato interesse per la danza: ha iniziato a muovere i primi passi già a quattro anni, ascoltando le canzoni di Michael Jackson.

A 16 anni Emanuel Lo lavorava già come ballerino professionista, debuttando poi a fine anni '90 in televisione anche come coreografo. Nel corso della sua carriera ha lavorato con Fiorello, Gianni Morandi, Simona Ventura, Raffaella Carrà, Amadeus e Lorella Cuccarini, con cui ora condivide la cattedra ad Amici.

Ma la carriera di Emanuel Lo non si ferma in Italia: si esibisce per Luciano Pavarotti, Robbie Williams, Ricky Martin, Kylie Minogue, Geri Halliwell e Kanye West. La sua carriera spazia tra tour, tv, teatro, video musicali, eventi, esibizioni su palchi come quello degli MTV Video Music Awards; è stato inoltre coreografo per show come X Factor e direttore artistico per le tournée di molti artisti come Fedez e J-Ax.