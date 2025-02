Chi vincerà Sanremo 2025? Cosa dicono i pronostici

Nonostante dalle parti dell'Ariston, Carlo Conti in primis, si diffonda incertezza intorno al nome del vincitore del Festival di Sanremo 2025, i bookmaker sembrano avere maggiori certezze.

Chi sarà il vincitore dell'edizione 2025 del Festival della Canzone Italiana? Sono tanti i nomi che circolano da giorni, alcuni addirittura prima dell'inizio della trasmissione ma le quote sembrano essere chiare.

I favoriti del Festival di Sanremo secondo i bookmaker

Secondo le agenzie, Giorgia è la grande favorita di questa edizione, ancor di più dopo la vittoria nella serata dedicata alle cover insieme ad Annalisa. La cantante, che ha presentato il brano La cura per me, potrebbe spuntarla sulla concorrenza.

Giorgia premiata con il riconoscimento per la serata dedicata alle cover a Sanremo 2025

Snai e Goldbet quotano la sua vittoria a 3 e su Planetwin365 a 3,10. Segue a ruota il genovese Olly, quotato a 4 mentre si allontana leggermente Simone Cristicchi dopo il 'flop' della serata di ieri: la sua quota è salita a 5,50.

Gli outsider e i favoriti al premio per la critica al Festival di Sanremo

Dietro il terzetto composto da Giorgia, Olly e Cristicchi si piazzano Achille Lauro e Fedez, entrambi a 6,50 mentre tiene testa anche Lucio Corsi, vera rivelazione di quest'edizione, che ha conquistato il pubblico anche grazie alla sua esibizione inedita con Topo Gigio.

Corsi, quotato a 12 per la vittoria finale, sembra maggiormente in corsa per il premio della critica e della sala stampa; per il primo è quotato a 2,75, con Simone Cristicchi favorito a 1,45 mentre entrambi sono quotati a 2 per il premio della sala stampa.

Lucio Corsi al Festival di Sanremo 2025

Non dovrebbero esserci sorprese per il riconoscimento al miglior testo, con Simone Cristicchi ampiamente favorito a 1,10.