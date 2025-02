Amici 24: Chiara non va al serale, scoppia la lite tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano

Emanuel Lo ha posto il veto per l'ingresso di Chiara al serale, la reazione della maestra Celentano non è stata positiva.

Amici 24 è ormai alle sue fasi finali e tutti gli allievi ancora nella scuola sono ormai proiettati verso il serale. A cuo però non potrà ancora accedere Chiara, l'allieva della Celentano che è stata bloccata da Emanuel Lo. E pensare che, se la ballerina si trova in qusta situazione, è proprio per il cambio al regolamento proposto dalla sua maestra.

Il battibecco tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri

La puntata di domenica 9 febbraio si è aperta proprio con Chiara, prima classificata nella gara di ballo. L'allieva si è però dovuta esibire nuovamente per ottenere un giudizio anche dagli altri due maestri di ballo, Deborah Lettieri ed Emanuel Lo.

La prova si è aperta già con un momento di tensione, tra Alessandra Celentano e la Lettieri, rispetto al come si dovrebbero esprimere giudizi sui ballerini. "Preferisco che mi venga detto, non lo voglio al serale perché non mi piace e non perché non se lo merita, lo posso accettare" ha esordito la maestra Celentano.

Le ha risposto, provocandola, Deborah Lettieri: "Quando giudichi un ballerino l'unica cosa oggettiva è la tecnica, il resto è soggettivo. È ovvio che una persona come te che ha la corazza, può giudicare solo la tecnica".

"Non mi pare che tu sia conosciuta per la tua sensibilità [...] Io parlo di onestà, dire questo ballerino non mi piace e allora non lo mando al serale" ha ribattuto, piccata, la Celentano. La sua risposta ha scatenato una reazione piuttosto aggressiva: "Ma non mi conosci che ne sai tu della mia sensibilità?".

Celentano contro tutti: la lite con Emanuel Lo

La lite più "gustosa" della giornata, però, sarebbe arrivata solo dopo l'esibizione di Chiara, applaudita dalla sua coach e dalla Lettieri, non da Emanuel Lo. Per lui infatti: "Se devo guardare questa esibizione, no, non merita il serale. È tutto troppo pulito, non vedo forza, non vedo energia. Quindi no, per me non vale il serale".

La maestra Celentano, furibonda, ha rispsoto: "Non capisci niente. Parli sempre di energie, di forza, senza capire che quello di cui tu parli c'è, ma non si deve vedere".

Senza usare diplomaziona, Lo ha replicato: "Dici solo ca**te". E a questo è seguito un deciso: "Stai zitto, le cazzate le dici tu, forse anche da una vita" di Alessandra Celentano.