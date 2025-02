Sanremo 2025 e il racconto di Clara: "Matteo Salvini mi mette i like di notte"

A Sanremo 2025 si è creato un caso attorno ai like sui social che Clara - in gara con Febbre - avrebbe ricevuto dal ministro Matteo Salvini. La cantante racconta il retroscena.

In ogni Festival c'è sempre un "caso" che fa rumore e che diventa virale sui social. Quello di Sanremo 2025 (uno dei tanti) è Clara e quei like notturni che la cantante avrebbe ricevuto da Matteo Salvini. L'artista, che è in gara con la "Febbre", in un'intervista racconta cosa c'è dietro al post e al presunto "mi piace".

Clara e Matteo Salvini: il retroscena che infiamma il Festival di Sanremo

Intercettata dai giornalisti de Il Corriere della Sera, Clara si è raccontata in una lunga intervista in cui ha parlato non solo del suo percorso al Festival di Sanremo ma ha confessato anche che avrebbe ricevuto dei like sui social da Matteo Salvini.

L'aneddoto in se è un po' curioso, però, come già affermato sta popolando il chiacchiericcio in giro per il web. A un certo punto dell'intervista, il giornalista afferma: "Cerchiamo di non beccare qualche multa perché magari c'è Salvini che è nascosto e ci riprende". A quel punto Clara commenta: "Mi mette i like di notte", confessa senza mascherare il sorriso. Il giornalista chiede spiegazioni, ma la cantante cerca di glissare: "Questo non lo mettiamo", aggiunge.

L'ex attrice di Mare Fuori non svela altro e preferisce sorridere invece che approfondire la questione un po' imbarazzante. L'intervista continua e si sposta su altri argomenti. Rivela che le piacerebbe collaborare con artisti internazionali del calibro di Tyla.

Se dovesse scegliere un regista per un film, invece, sarebbe Paolo Sorrentino: "Lo dico ufficialmente: Paolo, chiamami!", ha affermato. "Una canzone di Sanremo che amo particolarmente? Sono solo parole di Noemi. È una canzone che mi ha sempre emozionata". Su Mina invece: "L'anno scorso le ho mandato una lettera. Però non ho ricevuto risposta. Mina, per favore, rispondimi!".