Duetti e cover di Sanremo 2025: spunta anche Topo Gigio a sorpresa tra le possibilità

Carlo Conti sta pian piano svelando le novità della nuova edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda su Rai Uno da martedì 11 a sabato 15 febbraio.

Al momento, non sono stati ufficializzati i duetti e le cover ma circolano ormai da giorni indiscrezioni su coloro che prenderanno parte alle varie serate.

Le possibili coppie a Sanremo e la suggestione Topo Gigio

Tra le varie voci che circolano sul web spicca quella di Fedez in coppia con Marco Masini per cantare Bella stronza mentre DiMartino potrebbe tornare all'Ariston per esibirsi con con Brunori Sas e Riccardo Sinigallia.

Fedez sul palco del Festival di Sanremo con Francesca Michielin

Potrebbe esserci anche un duetto inedito di Tony Effe con Noemi sulle note di Tutto il resto è noia di Franco Califano mentre suggestivo è il rumor che vorrebbe Topo Gigio esibirsi insieme a Lucio Corsi. Tra i papabili anche Rrkomi con Niccolò Fabi e Bresh e Cristiano De André.

L'ipotesi degli autori al fianco dei cantanti e il ritorno di Carlo Conti

Potrebbe esserci anche una novità interessante che riguarda gli autori delle canzoni sul palco insieme ai cantanti, come Blanco con Giorgia e Amara con Simone Cristicchi.

Dopo cinque edizioni condotte da Amadeus, il Festival di Sanremo è tornato nelle mani di Carlo Conti che aveva già condotto il festival nel 2015, 2016 e 2017. Per il presentatore toscano sarà la quarta conduzione del festival e raggiungerà Fabio Fazio nella classifica dei più presenti all'Ariston, dietro a Nunzio Filogamo e Amadeus con 5, Mike Bongiorno con 11 conduzioni e Pippo Baudo con 13.