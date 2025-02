Sanremo 2025: chi è Samuele Parodi, il ragazzino che conosce tutto, ma proprio tutto, del Festival

Sul palco di Sanremo 2025, durante la terza serata del festival, è salito anche il giovanissimo Samuele Parodi, un undicenne che aveva condiviso il suo sogno di essere coinvolto durante l'evento musicale.

Il ragazzino aveva lanciato un appello durante un servizio andato in onda sul Tg1 a gennaio e ha ora conquistato il pubblico dell'Ariston e sintonizzato davanti alla tv.

Chi è Samuele Parodi

Samuele Parodi è nato nel 2013 e, come dimostrato in più occasioni, conosce ogni singola canzone, tutti i vincitori e i regolamenti del Festival di Sanremo. Il ragazzino ricorda senza esitazione anche tutti i conduttori e come si sono posizionati gli artisti nelle varie edizioni.

L'undicenne è di Zafferana Etnea e conosce ogni dettaglio dei brani sanremesi, riuscendo a collegarli a date e interpreti senza alcun problema.

Samuele è un po' un 'figlio d'arte': sua madre è l'attrice siciliana Marica Coco e forse questo gli ha permesso di sentirsi subito a suo agio davanti alle telecamere.

Parodi ha spiegato di conoscere gli aneddoti, le storie e i retroscena delle 74 edizioni del Festival, alimentando la sua passione scoprendo i segreti dei brani e dei protagonisti che hanno scritto pagine indimenticabili della storia della musica italiana.

I video della partecipazione a Sanremo 2025

Carlo Conti lo ha quindi chiamato e fatto salire sul palco, mettendolo anche alla prova. Samuele ha raccontato che la sua passione per il festival è nata all'improvviso, avendo poi l'occasione di presentare l'esibizione di Massimo Ranieri.

Ecco i video della partecipazione di Samuele Parodi a Sanremo 2025 e del momento in cui si trasforma in conduttore per una sera.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post