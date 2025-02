Sanremo 2025, Carlo Conti ricorda la madre e si commuove: "Era una donna unica"

Carlo Conti ha partecipato alla conferenza stampa precedente all'inizio del settantacinquesimo Festival di Sanremo, al fianco dei co-conduttori della prima serata Gerry Scotti e Antonella Clerici.

Diversi gli argomenti che hanno tenuto banco nel corso dell'incontro con i giornalisti e c'è stato spazio anche un momento toccante e personale che ha visto protagonista proprio il presentatore fiorentino.

Il ricordo della madre di Carlo Conti

L'erede di Amadeus sul palco dell'Ariston ha toccato anche il tema della violenza sulle donne parlando della sua infanzia:"Io sono stato cresciuto da mia madre perché mio padre è morto quando avevo 18 mesi. Sono cresciuto con mia madre che era una donna unica, fortissima, ed è per questo che io rispetto così tanto le donne".

Primo piano di Carlo Conti durante una puntata de La corrida

Conti era visibilmente commosso nel ricordare il periodo trascorso insieme a sua madre Lolette:"Scusate ma se parlo di mia madre è perché non è mai mancata una sera, una tavola apparecchiata anche solo per noi due".

L'infanzia e gli inizi della carriera di Carlo Conti

Nato a Firenze, il presentatore crebbe con la madre dopo la prematura scomparsa del padre Giuseppe Conti, a causa di una grave malattia. Dopo gli inizi in radio e le prime esperienze con gli amici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, iniziò a lavorare in televisione.

Il legame con la madre rimase molto forte anche nel periodo del successo, come ricordava in un'intervista del 2018:"Mamma mi ha trasmesso la leggerezza e l'amore per la vita, oltre all'attenzione per chi aveva meno di noi".

Carlo Conti durante una puntata de I migliori anni

Carlo Conti condurrà da stasera la sua quarta personale edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, dopo le edizioni del 2015, 2016 e 2017.