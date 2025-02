A Sanremo 2025 è scoppiato l'amore tra Olly e Gaia: sono loro la famosa coppia dei camerini? L'indiscrezione

Il Festival di Sanremo 2025 è ormai finito, ma i rumors che sono stati diffusi nell'ultima edizione continuano ad echeggiare e si sarebbero focalizzati su una coppia di big. Diversi giornali hanno infatti parlato di come due partecipanti della competizione sanremese si siano amati in segreto nei camerini.

I due protagonisti di questo gossip sono Olly e Gaia, in quanto si mormora che fra loro sia sbocciato l'amore proprio durante la kermesse ligure.

A riportare l'indiscrezione Dagospia, che ha parlato di come i due si siano in più occasioni scambiati delle dediche e come Olly abbia perfino definito la ragazza come "stupenda".

In effetti, è molto difficile capire qualcosa su questa storia, in quanto i due si sono dichiarati single ma sarebbero emerse varie prove che potrebbero suggellare l'inizio di una nuova storia d'amore. In primo luogo, è stato smentito il flirt che vedeva come protagonisti Benedetta Quagli e Olly, i quali sarebbero solamente amici.

È davvero amore tra due big di Sanremo 2025?

I rumors su una presunta relazione sarebbero nati a seguito di un commento che il vincitore di Sanremo avrebbe fatto nei confronti della vincitrice di Amici. Questo l'avrebbe descritta come stupenda e l'avrebbe poi invitata a spaccare tutto, in quanto magnetica sul palco. Ovviamente al momento non è arrivata nessuna conferma dai due diretti interessati, ma pare che anche Gaia fosse alla ricerca dell'amore, tanto da aver rilasciato un'intervista a tal proposito.

Non sappiamo nulla su quello che sta succedendo fra i due e ci si chiede se siano loro i due big avvistati nei camerini durante una notte di passione sanremese. Le indiscrezioni continuano a diffondersi e anche il settimanale Di Più ha deciso di dedicare la copertina della settimana all'ipotetica storia che potrebbe vedere come protagonisti due ragazzi davvero molto in voga in questo momento. Che cosa bolle in pentola?