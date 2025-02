Sanremo 2025: sesso selvaggio nei camerini durante la serata cover? È caccia ai nomi dei due Big

L'eco di Sanremo non si ferma; stavolta però per un gossip che si sarebbe consumato tra i camerini dell'Ariston durante la serata delle cover. Ecco di cosa si tratta.

Il 75esimo Festival di Sanremo si è concluso sabato 15, ma se ne continua a parlare. Stavolta l'onda lunga dell'evento non riguarda le polemiche sul vincitore o sulla classifica finale, ma un gossip che si sta diffondendo nelle ultime ore.

A darne notizia, il Fatto Quotidiano: durante la serata delle cover, due big avrebbero avuto un incontro molto ravvicinato nei camerini.

La versione del Fatto Quotidiano

Giorgia vince la serata cover

Ecco quello che racconta la testata diretta da Peter Gomez: durante la serata del venerdì, quella dedicata alle cover, un messaggio ha rimbalzato da un telefono all'altro degli addetti ai lavori. Il messaggio era il seguente: "Mi dicono che due cantanti hanno fatto sesso selvaggio nei camerini del Teatro Ariston pochi minuti fa". Pare che "due cantanti particolarmente su di giri, si siano appartati in camerino per una sessione di sesso veloce".

Il Fatto aggiunge altri dettagli: entrambi gli artisti sarebbero single e il feeling era ben visibile sul palco.

Le maestranze al lavoro per il Festival si sarebbero accorte dell'incontro per caso: alcuni tecnici che stavano passando vicino a un camerino avrebbero sentito sussurri e gemiti.

Carlo Conti a Sanremo 2025

Naturalmente il gossip ha iniziato a diffondersi anche sui social, dove impazza il totonomi per indovinare i due focosi protagonisti.

Della vicenda si è occupato anche Dagospia.

Quando il gossip era ancora confinato tra gli addetti ai lavori a Sanremo, Gianmarco Zagato e Nicole Pallado avevano chiesto a Serena Brancale se ne sapesse qualcosa: "Ma dentro ai camerini l'avrebbero fatto? Io non ne so nulla e non ho sentito niente. Vabbè mi avete beccata. Ero io con Topo Gigio".

Gabriele Parpiglia: è fake news

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha però osservato nelle sue storie Instagram: ma li avete mai visti i camerini dell'Ariston? Insomma, in albergo è un conto ma in uno spazio angusto e affollato come quello dei camerini, è ben più improbabile. Per il giornalista insomma, si tratterebbe di una fake news totale.