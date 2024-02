Sanremo 2024, Geolier vince la serata cover ma viene contestato: 'L'esibizione più brutta della mia vita'

Geolier ha vinto la serata cover e duetti di Sanremo 2024 ma non c'è stata gioia nella sua vittoria. Il pubblico in sala ha contestato il verdetto molto duramente, con fischi e con l'abbandono della sala durante l'esibizione finale del rapper. Lui, intervistato l'indomani, ha espresso tutta l'amarezza per quella che ha definito "la peggiore esibizione della mia vita.

Il dispiacere di Geolier

L'ha detto anche Gigi D'Alessio, salito ieri sera su quel palco con il giovane rapper partenopeo: "Il Paese e la platea dell'Ariston raramente vanno d'accordo". Solo che a quanto pare il primo posto di Geolier nella classifica delle cover non è piaciuto neppure alla Giuria della sala stampa, che ieri sera votava insieme al pubblico da casa e alla Giuria delle radio. Le questioni principali sono due: se la platea dell'Ariston sembrava invocare la vittoria di Angelina Mango (che ha emozionato tutti, anche la mamma di Geolier, con la cover de La rondine, di papà Pino Mango), per la sala stampa c'erano molte altre interpretazioni più meritevoli di vittoria, a cominciare da quella della cantanta lucana.

Solo che la serata, come quasi sempre succede a Sanremo da 74 anni, non è andata secondo le previsioni, nè del pubblico in sala nè dei giornalisti (nè dello stesso Geolier!), e il rapper napoletano, primo nella classifica FIMI per vendite e ascolti in streaming fino all'8 febbraio, ha guadagnato la prima posizione, davanti a, nell'ordine, Angelina Mango, Annalisa, Ghali e Alfa. La platea, in completo disaccordo, ha prima fischiato poi abbandonato il teatro a esibizione ancora in corso.

Intervistato dal Corriere della Sera, Geolier ha così commentato lo spiacevole accaduto: "È stato bruttissimo in realtà, io mi sono preparato un sacco, ho fatto di tutto per portare questi tre mostri, poi vincere e salire sul palco con le persone che fischiano, che se ne vanno, è stata l'esibizione più brutta della mia vita". Nel corso della conferenza stampa il rapper napoletano ha anche espresso ammirazione per la collega arrivata seconda, rivelando che: "Voterei Angelina Mango, mi ha proprio emozionato, ha emozionato anche mia mamma".