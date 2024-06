Sanremo 2025, Carlo Conti cambia il regolamento: meno canzoni, torna il Dopofestival. Tutte le novità

Carlo Conti non è Amadeus e Sanremo 2025 non sarà una copia di quanto visto nei 5 anni precedenti. Questa mattina, ospite del TG1, il conduttore toscano ha anticipato che ci saranno dei cambiamenti nel regolamento del Festival. A cominciare da ciò che ogni anno "preoccupa" di più gli spettatori: la durata di ciascuna puntata.

Come cambierà la gara per giovani e big

Inutile cominciare con il toto-nomi rispetto ai big in gara. Carlo Conti ha subito fatto capire che sì, delle canzoni sono già arrivate, ma non si è ancora messo al lavoro per la selezione: "Qualche canzone mi è già arrivata, è cambiato qualcosa rispetto a 10 anni fa. Oggi mi arrivano i Whatsapp, i file in mail. Sanremo va organizzato a step, prima con il regolamento, poi con le nuove proposte, i Big e chi ci sarà con me [...] Da fine agosto a inizio settembre si inizia seriamente ad ascoltare i brani". Una novità c'è, però, sui cantanti che prenderanno parte alla kermesse: i big saranno divisi dalle nuove proposte. "Ci sarà la suddivisione tra le nuove proposte e i big" ha chiarito Carlo Conti. "Le nuove proposte non andranno ad aumentare il numero dei big, avranno la loro gara, ci sarà il vincitore e i big faranno la loro corsa. Non ci saranno eliminazioni, lavoro sull'ottimo lavoro fatto da Baglioni e Amadeus".

Per il momento l'idea è quella di annunciare i vincitori tra i giovani nella serata delle cover.

A che ora finiranno le serate di Sanremo 2025?

Nel 2023 Fiorello, ironizzando sulla durata eccessiva delle puntate di Sanremo, si presentò in collegamento avvolto in un sacco a pelo

Tra quello che resterà dei Sanremo a firma di Amadeus ci sarà anche la durata record delle cinque serate. L'edizione 2024 è stata la più lunga, non si mai andati a dormire prima dell'1:30.

Carlo Conti ha messo subito in chiaro che cercherà di far terminare le puntate molto prima, forse già intorno alla mezzanotte. Come? Per esempio ammettendo meno canzoni in gara e ripristinando il Dopofestival (che secondo i rumors dovrebbe essere affidato ad Alessandro Cattelan). In proposito Conti ha scherzato: "Io non resisto, avendo una certa età. Quindi rimetto il Dopofestival".

Non ha ancora idea di chi saranno gli ospiti, a patto che ce ne saranno, ma Carlo Conti sa certamente che ad accompagnarlo non ci saranno gli amici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, come in molti avevano invece ipotizzato: "Non ci saranno, sarebbe banale. Magari mi telefonano durante una serata".